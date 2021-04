Le COVID-19 a exposé la vulnérabilité des personnes souffrant de comorbidités, dans quelle mesure sommes-nous prêts à protéger la population diabétique?

Avec la prévalence croissante du diabète, il semble y avoir une augmentation de l’incidence du diabète sucré gestationnel (GDM). (Image .)

Par Sayantani Chatterjee

La pandémie COVID-19 en cours a mis en évidence la vulnérabilité des patients atteints de diabète sucré ou plus communément appelés diabète. Une étude du Lancet Diabetes & Endocrinology qui a fait référence à plus de 61 millions de dossiers médicaux au Royaume-Uni mentionne dans ses résultats que 30% des décès dus au COVID-19 sont survenus chez des personnes atteintes de variétés de type 1 et de type 2. Les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles d’être infectées, car une glycémie élevée peut altérer le système immunitaire d’un patient.

Ceci est particulièrement inquiétant pour l’Inde, où le fardeau du diabète est élevé – une enquête de 2019 qui répertorie les dix premiers pays pour les personnes âgées de 20 à 79 ans atteintes de diabète, l’Inde se classe deuxième juste après la Chine, avec un fardeau du diabète de 77 millions.

Afin de prévenir et de contrôler les maladies non transmissibles répandues, le Programme national de prévention et de contrôle du cancer, du diabète, des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux (NPCDCS) a été opérationnel dans le cadre de la mission nationale de santé dans le cadre de soins de santé primaires approfondis en 2010. Dans le cadre de ce programme , les agents de santé de première ligne tels que l’ASHA et l’ANM effectuent un dépistage basé sur la population et travaillent en même temps à sensibiliser aux facteurs de risque des MNT.

Actuellement, l’initiative est en cours de mise en œuvre dans 682 districts à travers le pays selon le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Compte tenu de l’utilisation élevée du mobile en Inde, une application appelée mDiabetes est également opérationnelle pour sensibiliser, prôner un traitement durable et inculquer des habitudes saines comme avoir des aliments nutritifs ou faire de l’exercice physique parmi les masses. Plusieurs campagnes médiatiques ont également été menées pour sensibiliser le public aux facteurs de risque, aux causes et aux symptômes du diabète. Il y a eu une poussée gouvernementale accrue sur la prévention et la gestion des MNT; en 2019, le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, a appelé à un «Jan Andolan» pour lutter contre divers types de MNT.

Malgré l’adoption d’une telle approche à plusieurs volets, les données du rapport National NCD Monitoring Survey (NNMS), qui a été réalisé par le Conseil indien de la recherche médicale – Centre national pour l’informatique et la recherche sur les maladies (ICMR-NCDIR), Bengaluru et publié en janvier 2021 met en évidence le fait inquiétant que 9,3% de la population interrogée avait augmenté sa glycémie. De plus, le nombre de personnes atteintes de diabète non diagnostiqué en Inde s’élève à 43,9 millions.

Avec la prévalence croissante du diabète, il semble y avoir une augmentation de l’incidence du diabète sucré gestationnel (GDM). Les données montrent qu’environ 10% des grossesses dans le monde sont liées au diabète et, étonnamment, environ 90% d’entre elles sont dues au GDM. La prévalence du diabète gestationnel peut atteindre 17,9% dans différentes régions de l’Inde. Les femmes qui ont un GDM et leurs enfants ont plus de chances de développer un diabète de type 2 plus tard dans la vie.

Tout cela laisse entendre qu’il y a certainement une lacune quelque part et que l’Inde a besoin d’un programme national de prévention du diabète plus efficace qui nécessite l’assistance de plusieurs quarts, y compris l’éducation médicale, des campagnes de sensibilisation à la santé à un stade précoce.

De plus, les politiques / programmes existants tels que le NPCDCS sont plus axés sur la prévention et le dépistage / détection et manquent de beaucoup d’attention sur la gestion du diabète, qui est également tout aussi importante. Des facteurs comme une mauvaise littératie en santé, des budgets de santé limités, une infrastructure sanitaire et une expertise clinique inadéquates, le manque d’éducateurs en diabète formés, des dépenses de santé élevées, etc. sont des lacunes politiques majeures en matière de gestion du diabète.

Il est nécessaire d’avoir une orientation politique accrue pour gérer le diabète, car bien qu’il ne puisse pas être guéri, il peut être géré efficacement. Pour cela, il devrait y avoir des conversations soutenues sur le sujet couplées à des campagnes médiatiques agressives. Le manque de sensibilisation générale au diabète et à ses complications au sein de la population conduit également à des pratiques de gestion du diabète inefficaces et à leur mise en œuvre.

La mission nationale pour la santé numérique, lancée par le Premier ministre Narendra Modi en 2020, appelle à l’intégration de programmes tels que le Programme national de prévention et de contrôle du cancer, du diabète, des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux (NPCDCS) afin que l’identification de la santé et les dossiers médicaux pertinents soient intégrés. peuvent être rassemblées pour une meilleure mise en œuvre des programmes. Une fois que cela est opérationnel, l’intelligence artificielle (IA) devrait être exploitée au maximum de son potentiel pour identifier les populations sensibles au diabète et le dépistage devrait être facilité en conséquence. Si elle est appliquée efficacement, l’intelligence artificielle (IA) a également la capacité d’aider à gérer le diabète grâce à une surveillance plus précise de la neuropathie diabétique et des ulcères diabétiques et à éviter les cas d’amputation des membres.

De plus, alors que la nation parle de la mission de santé numérique et de l’utilisation de la technologie pour les soins de santé, il y a un énorme écart dans l’adoption de la technologie; par conséquent, il doit y avoir une intervention adéquate pour améliorer la littératie numérique autour de l’utilisation d’appareils / applications numériques pour surveiller le diabète via diverses plates-formes.

Par conséquent, pour réduire le fardeau du diabète en Inde, des mesures immédiates sur plusieurs fronts doivent être prises de manière proactive; dans le scénario, ce n’est pas d’ici 2030, le nombre de patients diabétiques devrait passer à 101 millions, ce qui affectera inévitablement les indicateurs de santé de ce pays.

(L’auteur est consultant en politique publique – Chase India. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

