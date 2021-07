Le Covid-19 a réduit l’espérance de vie aux États-Unis, mais le vrai problème est à long terme

L’espérance de vie aux États-Unis a diminué de 1,5 an à cause de Covid-19, à 77,3 ans, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) le 21 juillet. C’est une statistique qui donne à réfléchir. Mais si cela vous fait craindre que votre vie (ou celle de vos enfants) soit plus courte d’un an et demi, vous pouvez dormir tranquille. En tant que démographe, je peux vous assurer que ce n’est pas ce que dit le CDC, et la baisse de l’espérance de vie du Covid-19 est moins surprenante et moins importante que beaucoup ne le pensent.

Malgré son nom trompeur, l’espérance de vie ne permet pas de prédire combien de temps quelqu’un devrait s’attendre à vivre. L’espérance de vie est une mesure rapide mais incomplète de la santé, comme le produit intérieur brut pour l’économie ou les moyennes au bâton pour les joueurs de baseball. Comme ces chiffres, sa valeur ne vient pas de prédire l’avenir, mais d’expliquer le passé. Il fournit un moyen de suivre les tendances au fil du temps. Dans ce cas, cela quantifie ce que nous savions déjà : les États-Unis ont connu beaucoup de décès l’année dernière, plus que toute autre année de mémoire récente. Une autre chose que nous savions déjà, c’est que les communautés noires et hispaniques, qui ont connu une baisse de leur espérance de vie de trois ans, ont été particulièrement touchées.

Certains organes de presse se sont trompés. L’Associated Press, par exemple, a défini l’espérance de vie comme « une estimation du nombre moyen d’années qu’un bébé né au cours d’une année donnée peut espérer vivre ».

La définition exacte est un peu plus compliquée. L’espérance de vie, selon le rapport du CDC, “représente le nombre moyen d’années qu’un groupe de nourrissons vivrait s’ils devaient connaître tout au long de leur vie les taux de mortalité par âge prévalant pendant une période spécifiée”. La partie que j’ai mise en italique est la partie importante. Il suppose que les nouveau-nés seront confrontés aux mêmes risques pour la santé, tout au long de leur vie, que les personnes qui étaient adultes au cours de l’année 2020 sans précédent.

Christina Animashaun/Vox

Pour être clair, toute baisse de l’espérance de vie est une mauvaise chose. Mais celui-ci confirme simplement l’effet profond de Covid-19 sur la société américaine, plutôt que de nous dire quelque chose de nouveau. C’est essentiellement une façon mathématique de réaffirmer que des millions de personnes ont perdu des êtres chers à cause du coronavirus. À moins que le nombre de morts de Covid-19 ne reste dans les centaines de milliers pour les années à venir, nous ne devrions pas nous attendre à ce que le déclin soit permanent. Si les gens continuent à se faire vacciner avant qu’il ne mute davantage, l’espérance de vie rebondira aux niveaux d’avant la pandémie.

Ce dont les Américains devraient s’inquiéter, c’est la tendance à long terme. L’espérance de vie aux États-Unis a stagné au cours de la dernière décennie et avait en fait diminué de 0,1 an avant le début de la pandémie, de 2014 à 2019. Bien que de moindre ampleur, cette dérive à la baisse révèle quelque chose de beaucoup plus préoccupant pour la santé aux États-Unis. Notre santé nationale ne s’est pas améliorée depuis plus d’une décennie, malgré les milliers de milliards que les Américains dépensent en soins de santé chaque année.

Nous ne connaîtrons pas l’espérance de vie réelle des bébés d’aujourd’hui avant au moins 2110

Pour comprendre certaines des leçons surprenantes de l’espérance de vie, il est utile de considérer ce que le concept mesure et ne mesure pas. Beaucoup de gens pensent que cela vous indique combien de temps un enfant né au cours d’une année donnée peut s’attendre à vivre. N’est-ce pas littéralement ce que signifie « espérance de vie » ? Eh bien, pas exactement.

Prenons le cas des bébés nés en 2020, une année où Covid-19 a tué des centaines de milliers de personnes aux États-Unis et est devenu la troisième cause de décès, après les maladies cardiaques et le cancer. La pandémie était une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui étaient déjà en vie, en particulier les personnes âgées qui courent un risque plus élevé de maladie grave. Mais cela ne signifie pas automatiquement que les bébés de 2020 vivront moins longtemps, surtout si le monde maîtrise la pandémie alors qu’ils sont jeunes.

La seule façon de connaître l’espérance de vie précise des bébés de 2020 est d’attendre que la plupart d’entre eux meurent. Dans 90 ou 100 ans, entre 2110 et 2120, les démographes additionneront toutes les années vécues par 2020 bébés et les diviseront par le nombre total de 2020 bébés. Ce n’est pas très utile pour le moment.

Qu’est-ce que l’espérance de vie est et n’est pas

Le CDC a calculé l’espérance de vie à partir d’une simulation de décès basée sur ce qui s’est passé l’année dernière. Pour calculer le chiffre de 2020, les chercheurs ont créé une cohorte fictive de 100 000 bébés. Ils ont compté combien vivraient jusqu’à leur premier anniversaire, en fonction de la proportion de nouveau-nés de l’année dernière qui vivaient jusqu’à leur premier anniversaire.

Ensuite, ils ont fait la même chose pour tous les autres âges, encore une fois sur la base des probabilités de l’année dernière. À la fin de l’exercice, ils ont additionné toutes les années simulées vécues par les 100 000 bébés simulés. Après avoir divisé par les 100 000 bébés simulés, les chercheurs ont obtenu l’espérance de vie rapportée par le CDC en juillet.

Étant donné que l’espérance de vie repose sur des probabilités de décès passées, elle ne devrait pas être considérée comme une projection ou un modèle du futur. Le calcul ne prédit pas quels facteurs contribueront aux décès. Il ne tient pas compte des futures pandémies ou des avancées médicales potentielles. L’espérance de vie ne fait que résumer ce qui s’est déjà produit.

On pourrait se demander pourquoi quelqu’un utilise un système aussi compliqué. La réponse est que contrairement à d’autres mesures de la santé, comme les taux de mortalité, l’espérance de vie rend compte des probabilités spécifiques de mourir à chaque âge. Si vous ne le faites pas, vos calculs peuvent conduire à des conclusions absurdes. Par exemple, le Japon, un pays légendaire pour sa longévité, a un taux de mortalité plus élevé que les États-Unis. Pourquoi? Trois adultes sur 10 au Japon ont 65 ans ou plus, une proportion deux fois plus élevée qu’aux États-Unis. Alors que le Japon peut subir plus de décès en proportion de sa population, le fait que ses habitants aient vécu si longtemps est la preuve de sa meilleure santé.

Étant donné que l’espérance de vie tient compte de l’âge, elle permet aux démographes de comparer les populations à travers le temps et la géographie.

Le plongeon de l’espérance de vie de Covid-19 nous dit ce que nous savions déjà

Parce que les projections d’espérance de vie sont historiques, la baisse de Covid-19 vient vraiment de confirmer ce que les nouvelles disent depuis longtemps : les États-Unis ont connu beaucoup de morts l’année dernière. Cela aurait été choquant si le nombre ne diminuait pas, étant donné que plus de 610 000 résidents américains sont morts de la maladie.

Pour mettre le déclin dans son contexte, le CDC a rapporté que le déclin de l’année dernière était le plus important que les États-Unis aient connu depuis 1943, au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette comparaison n’est pas parfaite. En 1943, l’espérance de vie augmentait régulièrement et la baisse n’a pas interféré avec une tendance globale positive.

La différence en 2020 est que l’espérance de vie aux États-Unis n’augmentait pas avant la pandémie : elle diminuait lentement. L’espérance de vie avant la pandémie en 2019 était de 78,8 ans, contre 78,9 ans en 2014.

Christina Animashaun/Vox

Cette baisse, bien que beaucoup plus faible que la baisse de 2020, signale quelque chose de beaucoup plus inquiétant sur la difficulté de la vie aux États-Unis. Des vies ont été écourtées par la toxicomanie et le suicide, en particulier chez les hommes – ce que les économistes de Princeton Anne Case et Angus Deaton appellent des « morts de désespoir » – et par des maladies évitables à long terme, telles que les maladies cardiaques et l’insuffisance rénale, en particulier chez les femmes.

La stagnation de l’espérance de vie n’est pas due à une limite naturelle de la durée de vie humaine. En 2019, l’espérance de vie était de 84,4 au Japon, de 83 en France et de 81 au Royaume-Uni et en Allemagne. Les États-Unis, avec leur espérance de vie de 78,8 ans, étaient déjà à la traîne avant la pandémie.

Les États-Unis peuvent améliorer l’espérance de vie en revenant à l’essentiel

Nous disposons désormais d’outils extrêmement efficaces pour réduire les décès liés au Covid-19, les vaccins en tête d’entre eux. Mais la stagnation et le déclin à long terme de la santé aux États-Unis ne peuvent être résolus avec les seuls vaccins. En fait, il est probable que de nombreuses solutions doivent provenir entièrement de l’extérieur du système de santé.

La santé relativement mauvaise des États-Unis est enracinée dans des «causes fondamentales», selon les épidémiologistes Bruce Link et Jo Phelan. Ce sont les conditions sociales comme l’inégalité économique et la ségrégation raciale qui aggravent certaines maladies et réduisent l’accès aux soins de santé. Aux États-Unis, les solutions pourraient également inclure des politiques qui remplacent les emplois dans les villes et les villes qui ont été creusées par la mondialisation et la désindustrialisation. La dignité d’un travail valorisant peut améliorer la santé.

Bien sûr, nous ne devons pas ignorer les gains qui peuvent être réalisés au sein de la médecine. Je ne parle pas d’avancées technologiques très médiatisées qui feront la une des journaux ou augmenteront les résultats des nouvelles startups biotechnologiques. Je veux parler des soins de routine et préventifs qui peuvent détecter la maladie à un stade précoce, aider les patients à suivre un traitement et fournir une source fiable de conseils médicaux.

Plutôt que de nous tordre les mains à propos de la baisse de l’espérance de vie de Covid-19, les États-Unis devraient adopter des lois et étendre les programmes qui attirent les travailleurs médicaux dans les soins primaires et préventifs, notamment en les payant plus. Cela est particulièrement vrai dans les zones rurales avec des populations vieillissantes et une pénurie de médecins. Former davantage de médecins noirs, en particulier en obstétrique et en gynécologie, peut conduire à des améliorations spectaculaires des résultats de santé maternelle honteusement mauvais chez les femmes noires aux États-Unis.

En nous concentrant sur une mesure historique des années perdues à cause de la pandémie, nous courons le risque de nous attarder sur ce que nous ne pouvons pas changer et d’ignorer ce que nous pouvons améliorer. Si vous voulez que la prochaine génération vive plus longtemps et en meilleure santé, l’une des meilleures choses que vous puissiez faire est de promouvoir des politiques économiques et de soins de santé qui réduisent les inégalités économiques et raciales et contribuent à garantir que chaque personne a accès à ce genre de monde. classe, des soins de santé de routine qui sauvent des vies. Donnons aux démographes de 2110 quelque chose à célébrer.

Michael Bader est professeur agrégé de sociologie et de politique et directeur associé du Metropolitan Policy Center de l’American University.