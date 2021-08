Le COVID-19 devient-il endémique en Inde ? Trouvez des réponses ici

Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, a déclaré récemment que COVID-19 pourrait entrer dans une phase appelée endémique (. Photo)

Endémique: Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, a récemment déclaré que le COVID-19 pourrait entrer dans une phase dite endémique. Cela signifie que certaines personnes contracteront le virus mais le niveau auquel il circulera sera considérablement bas. Lors d’une interview sur le nouveau site Web The Wire, Swaminathan a déclaré qu’il était “très très faisable” que la situation reste telle qu’elle est maintenant avec des niveaux d’infection atteignant des hauts et des bas dans différentes parties du pays, en fonction de la couverture vaccinale et de l’immunité naturelle. dans des régions particulières.

Tout sur « endémique »

Les Centers of Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis définissent l’endémie comme « la présence constante et/ou la prévalence habituelle d’une maladie ou d’un agent infectieux dans une population au sein d’une zone géographique ». Lorsque les épidémies deviennent endémiques, elles deviennent “de plus en plus tolérées” et la responsabilité de s’en protéger revient à un individu et non plus au gouvernement, explique l’article publié dans la revue Science en 2020.

Une épidémie fait référence à une situation dans laquelle le nombre de cas de la maladie augmente de façon exponentielle à un rythme soudain. Cela signifie que les cas augmentent plus que les niveaux attendus.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Inde et d’autres pays ?

Un nombre total de sept coronavirus sont connus pour infecter les humains. Mais ceux qui sont apparus depuis les deux dernières décennies, notamment le SRAS, le MERS et maintenant le SRAS-CoV-2, sont les plus meurtriers, tuant de nombreuses personnes et provoquant des maladies graves. Sur les trois discutés ci-dessus, les humains sont toujours aux prises avec le SRAS-CoV-2 et ils continueront probablement à le traiter dans les prochaines années. Les virus du SRAS qui ont émergé en Chine et le MERS, qui ont émergé à l’origine en Arabie saoudite, ont été contenus localement. Le dernier cas de SRAS a été détecté en 2003 alors que le MERS circule toujours.

Facteurs dont l’endémicité peut dépendre

Bien qu’il soit difficile de prédire quand exactement l’infection à covis deviendra endémique en Inde ou dans d’autres pays, le déploiement de la vaccination et le fait que certaines personnes soient infectées chaque jour les a aidés à développer une immunité naturelle contre le virus. Ils ont soit une immunité induite par le vaccin, soit les deux.

