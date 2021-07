Le Covid-19 est déjà la huitième pandémie la plus meurtrière de l’histoire, avec 4 millions de morts… au moins

07/08/2021 à 18:10 CEST

Aujourd’hui, un triste record de décès dus au coronavirus a été battu. Le chiffre fourni par le qui est si terrifiant qu’il a amené la pandémie Covid-19 parmi les plus meurtriers de l’histoire.

Les données officielles montrent un chiffre de 4 011 889 morts. C’est comme si on avait vidé les villes de Barcelone ou de Madrid d’habitants : terrifiant.

Données officielles sur les décès

Les données sont préparées par le Centre universitaire Johns Hopkins pour la science et l’ingénierie des systèmes, mais comme il ne peut fonctionner qu’avec des données officiellement signalées & mldr;

C’est pourquoi la plupart des scientifiques soutiennent qu’il s’agit d’un chiffre très court.

“Ces chiffres ne disent peut-être pas toute l’histoire, et pourtant, il s’agit toujours d’un nombre de morts vraiment stupéfiant dans le monde”, Jennifer B. Nuzzo, épidémiologiste à l’Université Johns Hopkins.

Ça ralentit, mais ça ne ralentit pas

Nous n’accélérons plus le nombre de contaminés et de morts, mais nous avons une menace sur nous que les pays riches semblent mépriser et qui est plus qu’inquiétante.

Lorsque l’histoire du coronavirus a commencé, il a fallu neuf mois au SRAS-CoV-2 pour causer un million de décès. Il n’a fallu que trois mois et demi pour ajouter le deuxième million de décès. Le troisième million est arrivé dans les trois mois suivants. environ deux mois et demi.

Il est vrai que le nombre de décès quotidiens signalés diminue en ce moment, mais ce n’est pas une donnée qui doit nous rassurer. Parce que le nombre total de morts continue d’augmenter.

Et il augmente en grande partie en raison de variantes dangereuses du virus et inhumaines inégalités dans la distribution des vaccins.

C’est ce qu’a expliqué hier le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros, lors d’une conférence de presse :

“Aggravée par des variantes rapides et des inégalités choquantes en matière de vaccination, trop de pays dans toutes les régions du monde connaissent de fortes augmentations des infections et des hospitalisations.”

Qui distribue les vaccins ?

Le monde a été extrêmement chanceux, fruit du travail de milliers de scientifiques, pour trouver des vaccins qui se sont avérés efficaces contre toutes les variantes du virus connues à ce jour, y compris la variante Delta hautement infectieuse.

Ce fait a conduit à une baisse drastique des taux de mortalité dans certaines parties du monde.

Mais nous ne parlons que des pays riches, ce sont les seuls dans lesquels un grand nombre de personnes ont été vaccinées et cela continue de se faire tous les jours.

Mais le virus se propage toujours dans les régions à faible taux de vaccination, comme certaines parties de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.

Même dans certains endroits où les taux de vaccination sont relativement élevés, tels que Angleterre, connaissent également des pics importants, bien que les vaccins empêchent les hospitalisations et les décès d’augmenter.

Une réalité terrifiante

La phrase a été prononcée par le Dr Maria Van Kerkhove, qui travaille sur la réponse de l’OMS au coronavirus. Il a assuré que : « Plus de deux douzaines de pays ont aujourd’hui des courbes épidémiques presque verticales. Le virus nous montre en ce moment qu’il continue de croître.

Nous avons besoin de 11 000 millions de doses de vaccins pour contrôler le virus dans le monde. Et les chiffres que les pays les plus développés parviennent à gérer pour aider ceux qui en ont le plus besoin sont plus embarrassants qu’autre chose.

Car la réalité est que si certains ont déjà vacciné la plupart de leurs citoyens adultes, d’autres n’ont pas encore signalé l’administration d’une dose unique.

Dans le top 10 des pires pandémies de l’histoire

La pandémie de SRAS-CoV-2 est loin d’être l’une des trois pires de l’histoire, mais en très peu de temps, elle s’est glissée dans le top dix et il est très probable qu’elle occupe déjà la huitième position en termes de nombre de morts.

Et que nous parlons d’un moment historique où les progrès de la médecine et de l’hygiène semblaient nous offrir un avenir sûr dans lequel nous finirions même par vaincre les maladies.

Mais heureusement, nous sommes loin de l’épidémie la plus meurtrière de l’histoire.

1. Peste noire : tué entre 75 et 200 millions de personnes entre 1347-1351

C’est l’épidémie la plus dévastatrice de l’histoire de l’humanité. Cela s’est produit au 14ème siècle et a tué entre 75 et 200 millions de personnes. Et cela suppose entre 30 et 60 pour cent de la population de l’ensemble de l’Europe.

Historiquement, la propagation de la peste bubonique dans le monde a été imputée aux rats, mais une étude de 2018 a suggéré que les vecteurs de contagion étaient les puces et les poux humains.

Avec cette épidémie est née une innovation importante que nous avons désormais « ressuscitée » : la quarantaine. Il est apparu en 1377 dans une ville méditerranéenne : Raguse, actuelle Dubrovnik.

2. Variole : 56 millions de morts

Les dates ne peuvent être précisées car cette maladie est présente dans la mort de centaines de milliers de personnes depuis des siècles. Il y a même des indices de une momie égyptienne qui a peut-être eu la variole au 3ème siècle avant JC.

Reconnaissable à ses éruptions cutanées très douloureuses, ses pustules et sa fièvre, la variole a causé une mortalité énorme. Elle touchait principalement les enfants et les nouveau-nés et il n’y avait aucun type de traitement.

Un tiers des quelques survivants restés sur place sont devenus aveugles.

3. La grippe espagnole : 40-50 millions de morts entre 1918 et 1919

Elle n’est pas originaire d’Espagne mais les médias espagnols, libérés de la censure de la guerre, ont été les premiers à rendre compte de la maladie.

De plus, nous étions l’un des pays les plus touchés avec 8 millions de personnes infectées et 300 000 morts.

« Maintenant, nous savons qu’il a été causé par une épidémie de virus grippal A, du sous-type H1N1, et contrairement à d’autres virus qui affectent essentiellement les enfants et les personnes âgées, nombre de ses victimes étaient des adultes jeunes et en bonne santé âgés de 20 à 40 ans, un tranche d’âge qui n’a probablement pas été exposée au virus pendant l’enfance et n’avait pas d’immunité naturelle.

4. Peste de Justinien : Première pandémie mondiale de l’histoire, 30 à 50 millions de morts

Il s’est produit entre les années 541 et 549 et a tué entre 13% et 26% de la population estimée à l’époque.

C’était une maladie inconnue qui a causé forte fièvre et points nauséabonds dans tout le corps, des symptômes qui font croire aux historiens qu’il s’agissait probablement d’une souche de peste similaire à celle qui ravagera l’Europe quelques siècles plus tard.

Son nom vient de L’empereur romain Justinien Ier, qui a été touché par la maladie mais a survécu, et on pense qu’il est issu de puces de rat.

5. VIH/SIDA (1981-présent) : 25-35 millions de décès

Il est apparu il y a moins de 50 ans, en 1976, et ce virus de l’immunodéficience humaine (VIH) il a tué plus de 32 millions de personnes.

Et bien que beaucoup dans les pays développés de l’Occident pensent qu’il s’agit d’un vieux problème, déjà résolu, selon le Organisation mondiale de la SANTE Aujourd’hui, entre 31 et 35 millions de personnes vivent encore avec la maladie, notamment en Afrique.

Tellement que VIH SIDA il reste l’un des problèmes de santé publique les plus graves au monde, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

6. La peste bubonique des XIXe et XXe siècles :

Troisième épidémie de peste (1855-1960) : 12 à 15 millions de morts

Elle a commencé en 1855 et a duré jusqu’en 1960 causant entre 12 et 15 millions de morts.

Il est également connu sous le nom troisième fléau de peste et cela a commencé en Chine.

7. Cocolitzli (1545-1548) : 5 à 15 millions de morts

Cela signifie maladie ou maladie, en langue aztèque, et on pense que c’était l’arme qui a permis la conquête du Mexique et du Guatemala par les Espagnols.

Une espèce de salmonelle qui entre 1545 et 1548 a tué certains 15 millions d’Amérindiens. Provoqué fortes fièvres, maux d’estomac, diarrhée et même saignements, qui a causé la mort de leurs victimes en quelques jours. Et les Espagnols n’ont pas souffert de la maladie.

L’agent pathogène se propage normalement par les aliments et l’eau contaminés, et les scientifiques pensent encore aujourd’hui qu’il aurait pu arriver au Mexique avec les animaux amenés par les Espagnols sur leurs navires.

8. Coronavirus SRAS-CoV-e

Probablement dans cette position, le coronavirus SARS-CoV-2 devrait déjà être placé, surtout si l’on manipule les chiffres que les scientifiques jugent plus réels que les officiels.

Dans tous les cas, il rivaliserait en nombre de morts avec :

9. Peste Antonina (165-180) : 5 à 10 millions de morts

La neuvième pire pandémie a été l’appel la peste antonine. Il s’est produit dans l’Empire romain entre 165 et 180 ans et on estime qu’il a tué entre 5 et 10 millions de personnes, soit un quart de la population romaine totale.

On pense que c’était un fléau de variole ou de rougeole.