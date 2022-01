Le COVID-19 est-il déjà dans EXATLON 6 USA ? Ce que nous savons

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox remporte la cinquième saison d’Exatlon États-Unis

La sixième saison d’Exatlon États-Unis, bien que proche de son retour triomphal sur les écrans, est déjà en proie à la polémique, après que sa date initiale, prévue le 11 janvier prochain, a été reportée au 17, générant toutes sortes de spéculations et de commentaires sur les réseaux sociaux. réseaux sur les raisons de ce changement soudain qui fait parler tout le monde.

Comme il est de coutume dans l’histoire d’Exatlon États-Unis, nous sommes sûrs que cette nouvelle édition proposera de nouveaux défis qui se multiplient saison après saison, des circuits et des obstacles nocturnes qui mettront les compétences athlétiques et mentales de cette nouvelle génération d’athlètes totalement inédits au défi. test. , contrairement aux précédents volets, qui font déjà partie de la Famous Team (Red Team) et de la Contending Team (Blue Team) et sont en République dominicaine prêts à tout donner dans un nouveau combat qui s’annonce épique.

Malgré le fait qu’il s’agisse d’une saison pleine de nouveaux visages, il y a deux personnages qui restent inchangés et ce sont ses présentateurs; le chef d’orchestre principal Frederik Oldenburg et la présentatrice sportive et première gagnante d’Exatlon États-Unis, Marisela « Chelly » Cantú. Oldenburg, est une journaliste sportive avec une vaste expérience couvrant différents événements à l’échelle mondiale, et « Chelly », pour sa part, fournira la perspective authentique que seule une gagnante comme elle peut donner aux athlètes qui donneront tout pour réaliser un rêve .

Le COVID-19 est-il déjà dans EXATLON 6 USA ?

Nous avons tous été témoins de ce qui s’est passé lors de la quatrième édition d’Exatlon États-Unis, lorsqu’une épidémie de COVID-19 a touché un bon nombre d’athlètes, l’équipe de production et même le présentateur et contraint l’enregistrement du programme à s’arrêter pendant plusieurs semaines. , et même créer une « compétition des saisons » impromptue, où plusieurs athlètes des éditions précédentes sont revenus une fois de plus dans les arènes.

Mais voilà, des rumeurs sur les réseaux sociaux suggèrent qu’une nouvelle épidémie du virus serait revenue dans les arènes les plus féroces de la planète et que ce serait précisément la raison de ce brusque changement de date de sortie.

Le portail des fans d’Exatlon États-Unis, JacoJRx2, a publié une vidéo intitulée : « Ómicron arrive à Exatlon États-Unis », où il explique plus en détail cette nouvelle, qui pour le moment n’a pas été confirmée par les porte-parole de Telemundo.

Jouer

VidéoVidéo liée à covid-19 est-il déjà en exatlon 6 usa? ce que nous savons2022-01-05T17: 57: 09-05: 00

Dans la vidéo, ils mentionnent le changement de date sans autre explication. Ils ne confirment pas non plus qui serait infecté, mais ils assurent que ce serait la raison du retard temporaire. Les commentaires des followers ne se sont pas fait attendre, en espérant que tous les athlètes s’améliorent sous peu et que la compétition puisse reprendre son cours. « Oh Père, j’espère que cela n’entraînera pas de pires conséquences. Que le Seigneur bénisse ces bons athlètes. Et bientôt, nous pourrons profiter du meilleur programme Telemundo. » a déclaré un adepte, tandis qu’un autre leur a envoyé les meilleures vibrations pour leur prochaine récupération : « C’est une coïncidence. Ce COVID a atteint l’exatlon, nous avions déjà hâte que l’exatlon revienne. Les maladies n’ont donc aucun moyen d’attendre, j’espère qu’elles se rétabliront bientôt. «

Pour le moment, nous n’avons pas de confirmation officielle sur cette supposée épidémie de COVID-19, mais nous gardons un œil dessus et nous partagerons.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires