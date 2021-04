Le COVID-19 est-il revenu à EXATLON USA? Ce que nous savons

Telemundo L’équipe Contendientes de la 5ème saison d’Exatlon USA.

Allez que la cinquième saison d’Exatlon United States n’a cessé de susciter la polémique. Des blessures imparables, l’expulsion inattendue de deux des athlètes les plus aimés, des romances présumées, et bien plus encore, sont allés de pair avec la très forte dose d’émotion et d’adrénaline qui fournit chaque jour le programme de compétition féroce, actuellement à une étape cruciale. de sa cinquième tranche.

COVID-19: Une ombre qui assombrit Exatlon États-Unis

Rappelons-nous qu’il y a moins d’un an, alors que se déroulait la quatrième saison d’Exatlon United States, son présentateur de l’époque, Erasmo Provenza, ainsi que plusieurs athlètes de l’équipe Contendientes, étaient infectés par le virus mortel, pour lequel ils avaient entrer en confinement strict. En ce sens, la production a dû créer le soi-disant «Tournoi de la saison», où des participants emblématiques des saisons précédentes ont pris à nouveau des forces de mesure dans les sables de la République dominicaine.

Avec toute cette situation difficile, sans précédent dans l’histoire de la compétition, Exatlon États-Unis a continué à couronner en tant que vainqueur le «Latin Gringo» de l’équipe Famosos, Nate Burkhalter, n’ayant aucune idée que, malgré la prise de toutes les mesures nécessaires. précaution, le cauchemar du COVID-19, semble-t-il, serait revenu cette fois à la soi-disant «compétition la plus féroce de la planète».

Le portail des fans qui est devenu une autorité reconnue sur les informations concernant Exatlon États-Unis, “Keyla: The Queen of Spoilers”, a publié le 29 avril que la compétition aurait arrêté les enregistrements en raison d’une nouvelle épidémie présumée de COVID-19 au sein de la compétition.

La chaîne YouTube spécialisée, JacoJRx2, a partagé la nouvelle, soulignant que juste après la situation avec les athlètes expulsés, cette nouvelle tombe comme “un seau d’eau froide” à la production d’une édition qui a été assez difficile.

Dans la publication de Keyla, il fait référence au fait que la personne initialement infectée serait «le patron», et il lui a envoyé un message fort sur la façon dont ils l’auraient traité lorsqu’il a contracté le virus:

«Exatlon United States est arrêté par COVID. Le plus infecté est le patron … J’espère que vous recevez un meilleur traitement que vous avez vous-même donné Erasmus quand il a été infecté. #Loi de vie”

Provenza a été l’un des premiers infectés de la quatrième saison, et cela, selon ce qu’il aurait lui-même partagé sur différentes émissions de télévision, aurait été l’une des raisons pour lesquelles il aurait démissionné, car il n’était pas d’accord avec l’accord. reçu alors qu’il a dû être confiné pendant plusieurs jours dans un hôpital pour lutter contre le COVID.

Maintenant que le virus semble être revenu en République dominicaine, chez NowMismo nous avons déjà établi une ligne de contact direct avec Telemundo, qui, après avoir fait une déclaration formelle sur cette question, partagera avec nous. Quoi qu’il en soit, nous espérons que le format de compétition réussi de Telemundo se poursuivra sans le fléau de cette maladie difficile qui a fait tant de morts dans le monde.

