Le Covid-19 est-il un barrage routier à Poshan Abhiyan en Inde ?

Par le Dr K Madan Gopal,

L’épidémie de Covid-19 est probablement l’un des défis les plus difficiles auxquels l’Inde a dû faire face depuis l’indépendance. Aucun pays n’était prêt à faire face à une pandémie de cette nature. La réponse du gouvernement aux divers défis de cette pandémie a été dynamique et évolutive avec les exigences de la situation. Alors que les mesures de verrouillage et les restrictions de voyage ont contribué à freiner la propagation de la pandémie dans une certaine mesure, divers autres outils tels que les tests et le traçage, l’approche communautaire de la gestion de la pandémie, entre autres, ont été cruciaux pendant ces périodes.

Cette pandémie a mis notre résilience collective à l’épreuve. D’une part, le seul moyen de mieux gérer la propagation de la pandémie était les mesures de confinement. D’un autre côté, le même effort a eu un impact sur d’autres services de santé tels que la nutrition. L’Université Azim Premji a mené une « enquête sur les moyens de subsistance Covid-19 » en 2020, qui a révélé que les deux tiers des répondants avaient perdu leur travail pendant le verrouillage de 2020. De plus, près de 8 répondants sur 10 mangeaient moins de nourriture qu’avant. L’enquête a également révélé que l’impact des pertes d’emplois et de l’insécurité alimentaire a été plus élevé pour les groupes marginalisés et les niveaux d’éducation inférieurs.

Les restrictions de Covid-19 ont eu un impact sur le repas de midi en raison de la fermeture des écoles, ont entraîné le détournement des travailleurs de l’ASHA vers des tâches liées à Covid-19 et ont entraîné la fermeture des centres Anganwadi. Ainsi, le problème de la malnutrition en Inde est devenu une urgence sanitaire urgente qui pourrait remettre en cause les progrès réalisés par l’Inde dans l’amélioration des indicateurs nutritionnels au cours des dernières décennies. L’UNICEF a souligné dans son rapport que la mortalité infantile en Inde devrait augmenter de 15,4 %.

Le ministère de la Femme et de l’Enfant n’a pas tardé à prévoir les perturbations mentionnées ci-dessus et a publié une lettre dès mars 2020 ordonnant l’utilisation des services des travailleurs/aides d’Anganwadi pour la livraison à domicile de suppléments nutritionnels. Il a également publié une note d’orientation pour que les gouvernements des États reprennent les opérations des centres Anganwadi en date du 11 novembre 2020. Alors que les circulaires visaient à protéger les acquis de l’Inde dans la lutte contre la malnutrition, la situation était assez différente sur le terrain. Les bénéficiaires n’ont souvent reçu que des quantités réduites de rations à emporter en raison de la fermeture de nombreuses unités de fabrication d’aliments et de perturbations dans les chaînes de distribution d’approvisionnement. En plus de cela, les prestataires de soins de santé et les organisations de la société civile ont été à l’avant-garde de la lutte contre la pandémie, ce qui a entraîné une réduction des soins pour les communautés mal nourries et marginalisées.

Avec ses oreilles sur le terrain, le gouvernement a essayé de minimiser l’impact sur les moyens de subsistance et la malnutrition et a annoncé une série de mesures. Selon l’étude économique (chapitre I, volume 1) 2020-2021 dans le cadre de la réponse de politique budgétaire du gouvernement à la pandémie, 68 914 crores INR avaient été décaissés au 31 décembre 2020 dans le cadre du paquet Pradhan Mantri Garib Kalyan pour un total de 42,1 crore bénéficiaires. Le gouvernement a également renforcé son engagement contre la malnutrition et augmenté l’allocation budgétaire pour les programmes liés à la nutrition à 35 600 INR et prévu un crore INR supplémentaire de 28 600 crore pour les programmes liés aux femmes.

La situation actuelle est précaire et, outre l’augmentation des dépenses budgétaires, elle nécessite également des interventions politiques immédiates. Premièrement, les gouvernements des États doivent veiller à ce que chaque bénéficiaire reçoive la nutrition requise à sa porte ou dans les centres Anganwadi chaque fois que les conditions locales le permettent. Covid-19 est là pour rester, et des stratégies de surveillance et de supervision efficaces doivent être mises en place pour garantir qu’aucune restriction ne perturbe l’approvisionnement alimentaire. Deuxièmement, outre les aliments frais locaux, les femmes et les enfants souffrant de malnutrition doivent avoir accès à des aliments riches en nutriments. En plus d’améliorer le niveau de nutrition des femmes et des enfants, cela contribuera également à leur garantir des immunités plus fortes pour lutter contre le virus Covid-19.

Troisièmement, il faudrait mettre davantage l’accent sur la gestion au niveau communautaire de la malnutrition aiguë sévère (MAS). L’expérience de Covid-19 a mis en évidence l’importance de la gestion communautaire qui a permis de rechercher efficacement les contacts et de surveiller les symptômes, de faciliter la prestation de soins médicaux à domicile, de réduire le fardeau des hôpitaux et de dissiper la stigmatisation associée à la maladie.

Les restrictions liées au Covid-19 rendent difficile pour les enfants et leurs aidants la fréquentation des centres de réadaptation nutritionnelle (CNR), qui ne sont de toute façon présents qu’au niveau du bloc. La plupart des cas de MAS ne nécessitent pas de soins dans les CNR mais nécessitent des soins et un suivi constants au niveau communautaire. L’accent devrait donc être mis sur des soins peu coûteux et efficaces qui peuvent être administrés par des membres individuels de la communauté avec une formation appropriée.

Quatrièmement, alors que le gouvernement a introduit une assurance maladie pour tous les agents de santé, y compris les ASHA avec une couverture d’assurance de INR 50 lakh en cas de décès dû à COVID-19, il existe toujours des hésitations parmi eux et a provoqué des perturbations dans les services fournis. par eux. Les travailleurs d’Asha et d’Anganwadi doivent recevoir des équipements de protection et une technologie appropriée pour continuer à surveiller les femmes et les enfants dans les villages, à la fois physiquement et à distance.

Covid-19, une crise unique en un siècle a peut-être affecté les progrès de l’Inde, mais tout n’est pas perdu. Selon la phase 1 du NHFS V, qui a été menée avant la pandémie, l’Inde a enregistré un taux de mortalité infantile en baisse, mais l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans s’est aggravé. On s’attend seulement à ce que l’impact continu de Covid-19 entraîne une nouvelle détérioration des indicateurs de santé. Le vieil adage « Mieux vaut prévenir que soigner » vaut pour l’urgence nutritionnelle en Inde, car si la nutrition n’a pas l’importance qu’elle requiert, les maladies transmissibles et non transmissibles feront des ravages parmi les populations vulnérables de l’Inde.

Par conséquent, les gouvernements doivent redoubler de vigilance et veiller à ce que les citoyens souffrant de malnutrition reçoivent leurs cotisations en temps opportun et s’acquittent de leur responsabilité constitutionnelle d’élever le niveau de nutrition et le niveau de vie de leur population.

L’auteur est consultant principal – Santé, NITI Aayog. Les opinions exprimées sont celles du chroniqueur.

