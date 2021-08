Le Covid a « accéléré » l’automatisation industrielle

11/08/2021 à 10h35 CEST

Covid a accéléré l’introduction de l’automatisation dans l’industrie, selon une association de fabricants. Manufacturing Wales a affirmé que ses membres et d’autres sociétés adoptaient la robotique deux à trois ans plus vite que prévu. Le syndicat Unite a déclaré que les nouvelles technologies ne devraient pas remplacer les emplois des travailleurs.

Le gouvernement gallois a déclaré qu’il aidait les entreprises à développer des technologies rester compétitif dans le « quatrième âge industriel ». Le Rototherm de Port Talbot produit des instruments de mesure industriels, tels que des manomètres, depuis les années 1840, avait prévu d’introduire l’automatisation et la robotique au cours des trois prochaines années, mais la pandémie a été un catalyseur de changement. En tant que membre fondateur de Manufacturing Wales, la société a déclaré que les entreprises réalisaient les avantages de l’automatisation.

Le directeur des opérations de l’entreprise, Mark Roberts, a déclaré : « Les membres avec lesquels nous parlons, certaines des plus grandes et des plus petites entreprises du secteur de l’électronique, ils savent qu’ils doivent évoluer avec le temps et se déplacer de cette façon.