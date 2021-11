Le covid a généré un impact négatif de 5,5 millions d’euros à Alavés

29/11/2021 à 21:10 CET

Le Deportivo Alavés a publié ce lundi les données qui seront proposées lors de la prochaine Assemblée Générale prévue le 20 décembre prochain, parmi lesquelles il ressort que le covid-19 a généré un impact négatif sur 5 524 992 millions d’euros occasionnés par la fermeture des tribunes lors des matches et les dépenses générées par le coronavirus.

Le président du club, Alfonso Fernández de Troconiz, et le directeur financier du groupe Baskonia-Alavés, Guillermo Oraá, ont détaillé les chiffres de l’entité qui a clôturé l’année académique 2020-21 avec des pertes pour la première fois en dix ans, en raison de l’impact mondial généré par la pandémie , avec un résultat après impôts négatif de 2 067 607 euros.

Malgré tout, ces comptes s’améliorent de pratiquement 900 000 euros par rapport aux chiffres prévus dans le budget approuvé pour cette saison, qui estimait les pertes à 2 930 299.

Les plus de 5,5 millions d’euros d’impact sur le club par covid-19 proviennent, selon son plus haut représentant, du manque de revenus en abonnements et billetteries, audités à environ 4,7 millions d’euros ; dans la baisse des recettes publicitaires ; et des dépenses plus élevées pour faire face aux mesures sanitaires covid, notamment dans les déplacements (avions plus gros, chambres individuelles ou utilisation de deux bus au lieu d’un).

A cela il faut ajouter d’autres dépenses dérivées de la prestation de services et « la paralysie du marché des transferts de joueurs & rdquor ;, comme le club l’avait prévu dans son budget des revenus de la vente de joueurs sur le marché d’hiver.

Cela a été réalisé à un moment où le club a augmenté ses dépenses en personnel sportif de trois millions d’euros, depuis l’année dernière, il a changé deux fois son équipe d’entraîneurs et cela signifiait « Une augmentation des coûts imprévue & rdquor;.

Cette amélioration des chiffres budgétisés est due à l’activation d’un crédit d’impôt de 3,7 millions d’euros, pratique courante dans toute entreprise, qui consiste à « faire répercuter dans le compte de résultat la déduction de l’impôt sur les sociétés les années suivantes où elle va avoir des bénéfices & rdquor;, après avoir reflété les pertes de l’année précédente.

Concernant le parcours actuel (2021-22), un « équilibré & rdquor; avec un total de revenus de 71 938 886 euros et un total de dépenses de 71 917 767 euros, ce qui offre un résultat positif de 21 119 euros. Le club était confiant dans sa pleine conformité au détriment de l’évolution de la crise sanitaire.

Aussi, comme en témoignent les comptes de l’année dernière, la possibilité de vendre des joueurs est envisagée dans un marché hivernal qui devrait être « plus normalisé » & rdquor;.

Ces chiffres seront soumis au vote lors de l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 20 décembre, qui si les restrictions dues à la pandémie ne l’empêchent pas, ce sera en personne.

Cet appel proposera également le renouvellement du Conseil d’administration à l’issue du mandat des postes du Conseil élus en décembre 2016.

De même, la modification des statuts de la société sera présentée «pour les adapter à la législation en vigueur et aux nouvelles technologies & rdquor;, ainsi que l’approbation d’un règlement pour le développement des réunions elles-mêmes, qui réglemente le régime de convocation, de présence et de vote. , ainsi que les droits des actionnaires.