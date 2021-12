« Le covid ajoute le stress de ne pas savoir ce qui va se passer »

31/12/2021 à 06h30 CET

Le Catalan Jordi Ribera est venu sur le banc des Hispaniques à la fin de l’été 2016 après le « fiasco » des pré-olympiques des Jeux de Rio et la réalité de l’équipe a changé grâce au travail et avec une philosophie synonyme de réussite. Depuis cinq ans et deux mois qu’il dirige l’équipe, l’équipe espagnole a accumulé un bilan spectaculaire de deux médailles d’or européennes, une de bronze en Coupe du monde et la bronze olympique avec qui le légendaire ex-Azulgrana Raúl Entrerríos a fait ses adieux à Tokyo.

L’Espagne vient de clôturer une brève première phase de préparation pour le rendez-vous de janvier aux Pays-Bas et la dernière commencera dimanche avec les azulgranas Gonzalo Pérez de Vargas, Aitor Ariño, Aleix Gómez et Ángel Fernández dans l’appel et l’entraîneur a expliqué à SPORT ses sentiments pour l’événement continental.

Comment se sont passés ces quatre jours de préparation ?

Je suis heureux et satisfait. Les joueurs sont partis jeudi et reviendront dimanche. On a fait beaucoup de volume, de travail physique et aussi technico-tactique avec des séances de deux heures, mais ils l’ont bien avoué. Beaucoup ont eu une semaine ou 10 jours de congé, ce qui, au cours de saisons aussi longues et avec l’accumulation des Jeux, a été très bon pour eux.

Quel souvenir gardez-vous de Tokyo ?

Le sentiment d’accomplir un cycle très difficile, car il prenait plus de temps et devait être atteint à plein régime. Il y a eu des blessures et de nombreux revers là-bas, mais nous avons réagi et obtenu la médaille, ce qui est le plus important. La couleur n’a pas d’importance. Dans le groupe de la mort, après avoir battu la Norvège et l’Allemagne nous nous sommes bien positionnés pour le franchissement et en quart de finale nous avons réussi à faire monter le match contre la Suède. Le souvenir est magnifique, mais il reste dans le rétroviseur et il faut regarder devant.

Ribera, manteado après le bronze à Tokyo

L’objectif de cette européenne est-il de décrocher la troisième médaille d’or d’affilée ?

Nous avons toujours l’idée de rivaliser au jour le jour. Nous avons besoin de beaucoup du jeu collectif et de la contribution de tous. Au Championnat d’Europe 2018, nous avons perdu contre la Slovénie et le lendemain, nous avons dû battre une Allemagne plus reposée pour aller en demi-finale. Ce match a été un tournant. En demi-finale, nous avons battu la France par quatre buts et en finale, nous avons battu la Suède dans un grand match. Dans le passé européen, l’objectif était de se battre pour une place directe pour les Jeux, un tournoi parfait est sorti et en finale avec la Croatie nous avons réussi à revenir. Je note cette étape comme très bonne.

Il y a beaucoup de nouvelles…

Oui, et pour certains c’est leur première expérience à ce niveau. Dans le groupe, nous avons la République tchèque, la Suède et la Bosnie, de très bonnes équipes qui vont nous mettre à l’épreuve dès le départ. Nous devons commencer fort depuis le début et faire glisser un point pour la deuxième phase si nous réussissons. Il y aura peut-être des surprises avec la Russie ou la Pologne, mais je pense que nous nous battrons pour les demi-finales avec la Norvège et l’Allemagne.

Ferran Solé, en novembre contre la Roumanie

On parle toujours de renouveau, mais voici neuf joueurs de 26 ans et moins…

C’était comme une psychose depuis l’élimination aux pré-olympiques 2016. Il y avait un groupe qui avait un grand ascendant et pas très vieux, comme les gardiens, les ailiers droit et peut-être aussi le gauche. Oui, il a fallu changer en première ligne et en pivot, mais pour ça on a travaillé et si les blessures avaient été respectées on aurait plus de nouvelles. Il ne faut pas non plus oublier l’expérience. Nous n’avons pas payé un prix très élevé pour ce changement continu, mais nous sommes prêts à le supporter s’il se produit.

La perte d’Álex Dujshebaev en raison d’une blessure est-elle un grand « bâton » ?

Il avait progressivement assumé un changement de rôle et maintenant il est déséquilibré dans son équipe et en équipe nationale. Les entraîneurs doivent supposer que l’équipe que nous avons est la meilleure et essayer d’en tirer le meilleur parti.

Alex Dujshebaev, un low d’un énorme draft

Le covid ajoute-t-il plus de pression?

Dans la sélection, nous avons deux problèmes. Le premier, ce sont les blessures, qui ont laissé de côté des jeunes comme les Dujshebaev (Álex et Dani) ou Ander Izquierdo. Et puis il y a le covid, qui ajoute le stress de ne pas savoir ce qui va se passer. Parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas être contrôlées. Ou oui, parce que c’est vous qui décidez. On l’a déjà vécu à la Coupe du monde et aux Jeux, mais maintenant les gens se contaminent plus que jamais… c’est un autre handicap pour tout le monde. Ce qui est bien, c’est que nous avons un groupe qui a hâte de venir et qui est apprécié. Miguel (Sánchez-Migallón) a dû quitter la concentration à 10 et Javi Rodríguez est entré à 11. Vous les appelez et ils emballent tout de suite.

Que demanderiez-vous à votre équipe face à l’Europe?

L’équipe nationale doit maintenir ses caractéristiques, son sacrifice, son dévouement et cette capacité de combat qui nous a permis de jouer des matchs très difficiles ou qui nous ont mis dans l’impasse. Cette capacité à croire en nous-mêmes et ce sacrifice de ne jamais lâcher le ballon sont ce qui nous a donné des résultats et nous devons maintenir cette philosophie.

Enfin, comment êtes-vous après cinq ans de mandat et trois à Paris 2024 ?

Cela a été cinq excellentes années avec quatre médailles. Deux médailles d’or européennes, une de bronze olympique et une à la Coupe du monde. Un très bon cycle. Je suis très calme et, comme toujours, désireux de travailler non seulement ici, mais aussi avec les jeunes de la RCA de Grenade. Et ce qui vient, viendra. Maintenant, je ne m’inquiète pas pour mon avenir.