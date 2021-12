Le Covid laisse des séquelles à Tottenham

23/12/2021 à 20h20 CET

Tottenham a été l’une des équipes les plus touchées en raison des effets de covid-19, l’ensemble de Londres est venu pour n’avoir que 12 joueurs en bonne santé et a été contraint de suspendre plusieurs de leurs rencontres, qui a fini par condamner Conte dans la Conference League.

Le Tottenham, diminué dans le physique

Maintenant, avec plus de troupes, Tottenham est revenu pour sauter dans l’herbe, mais vos joueurs sont loin d’un niveau physique suffisant pour concourir au plus haut niveau, quelque chose qui a souligné Antoine Conté: « Beaucoup de joueurs qui ont joué ont souffert du covid. À un moment donné, l’intensité a baissé et j’ai dû faire des remplacements. Cette période va être très difficile pour nous, je dois travailler avec cet important problème de covid ».

Conte demande les demi-finales d’un match

Malgré les difficultés, Tottenham a réussi à battre West Ham en quarts de finale de la Coupe Carabao et maintenant ils verront les visages contre lui Chelsea dans une demi-finale aller-retour, ce que le manager des Spurs n’aime pas : « Honnêtement, si je devais décider, peut-être que je jouerais à un jeu au lieu de deux. Principalement à cause de la situation que nous traversons. Mais il faut respecter les règles. »

Le calendrier en Angleterre accumule de nombreux matchs aux dates de Noël, ce qui va nuire aux joueurs qui viennent de se remettre de leurs infections, Tottenham a encore trois matchs à jouer jusqu’au 1er janvier recevra le Cristal Palais dimanche prochain, le 28, il visitera le Southampton et le 1er janvier, il voyagera pour jouer contre Watford, un calendrier chargé de matchs à un moment critique pour les Spurs.