Le Covid reste invaincu – The Financial Express

Jusqu’à présent, personne au gouvernement indien ne semble avoir remarqué que le Serum Institute se trouve dans la position inconfortable de devoir réduire de moitié la production de vaccins.

D’ici la semaine prochaine, le Serum Institute pourrait être contraint de réduire de moitié sa production de vaccins Covid car le gouvernement indien n’a passé aucune nouvelle commande. Les sonnettes d’alarme devraient sonner fort à Delhi, mais rien n’indique encore qu’elles le soient. C’est comme si personne dans le gouvernement de Narendra Modi n’avait remarqué qu’un peu plus de la moitié de notre population est complètement vaccinée et qu’une grande partie de ceux qui ont été complètement vaccinés vont bientôt avoir besoin de rappels. Est-ce que les hauts fonctionnaires qui dirigent la force de vaccination vont encore nous décevoir puisqu’aucun d’eux n’a été puni la dernière fois ?

La réponse du premier ministre à la négligence criminelle de ses hauts fonctionnaires a été le silence. Mais le ministère en charge de la propagande de Modi est passé à la vitesse supérieure et a tenté de changer de sujet. D’énormes panneaux d’affichage sont apparus à Delhi et indiquaient « Dhanyavaad Modi ». La campagne s’est poursuivie grâce aux certificats de vaccination. L’Inde est le seul pays démocratique qui a des photos du Premier ministre sur les certificats de vaccination. Cela crée parfois de la confusion parmi les responsables de la santé dans les aéroports étrangers. La propagande du gouvernement ne parvient généralement pas à effacer les erreurs graves, mais les responsables de Modi ont tout à fait raison d’avoir essayé. Une cacophonie à l’échelle nationale a été soulevée au sujet du « plus grand programme de vaccins gratuits au monde ».

Lorsque nous avons atteint 100 doses de crore, Modi a changé sa photo de profil sur Twitter, passant d’une photo masquée de lui-même à cette déclaration « Félicitations Inde, 100 doses de crore de COVID-19 administrées ». Eh bien, cette fois, si nous découvrons soudainement que le gouvernement indien n’a pas encore commandé des fournitures suffisantes de vaccins, les campagnes orchestrées à la gloire de notre « grand chef » ne fonctionneront pas.

Passons maintenant à ce qu’Adar Poonawalla a dit dans une interview la semaine dernière. L’homme dont le Serum Institute est presque singulièrement responsable d’avoir sauvé l’Inde de l’horreur de la mort et de la maladie à une échelle sans précédent avait ceci à dire. « Je suis en fait dans un dilemme que je n’aurais jamais imaginé… Nous produisons 250 millions de doses par mois, mais la bonne nouvelle est que l’Inde a couvert une grande partie de sa population et nous aurions terminé toutes nos commandes au ministère de la Santé. dans une semaine… Sans aucune autre commande en main, je vais commencer par réduire la production d’au moins 50 pour cent. Il a ajouté que son entreprise, qui est considérée comme le plus grand producteur de vaccins au monde, a perdu son marché international au cours des huit derniers mois parce qu’elle a donné la priorité aux besoins de l’Inde. D’autres acteurs ont occupé la place du Serum Institute sur le marché mondial.

Cette chronique a fait valoir plus d’une fois que le Premier ministre aurait dû licencier chaque membre de son groupe de travail sur la vaccination pour leur négligence. Comme cela ne s’est pas produit, l’homme qui dirige le groupe de travail, VK Paul, a commencé à réapparaître sur nos écrans de télévision pour se réjouir d’avoir atteint 100 doses de crore. Quelqu’un pourrait-il signaler à ce puissant mandarin qu’un peu plus de la moitié de notre population est entièrement vaccinée ? Quelqu’un lui rappellera-t-il que des doses de rappel sont administrées dans des pays où beaucoup plus de personnes sont complètement vaccinées et que les enfants sont désormais vaccinés ?

Dès le premier jour, de terribles erreurs ont été commises dans la gestion de cette pandémie. Ces erreurs ont causé des souffrances indicibles à nos citoyens les plus vulnérables. La première erreur a été ce confinement brutal, imposé presque sans préavis, qui a contraint des millions d’Indiens brutalement rendus sans emploi et sans abri dans nos villes à commencer à marcher jusqu’à leurs villages, puisque tous les moyens de transport public avaient été arrêtés. L’erreur numéro deux est survenue avec la déclaration triomphaliste du Premier ministre au Forum économique mondial selon laquelle l’Inde était un exemple de la façon de battre Covid-19. Des semaines plus tard, alors que Modi s’occupait des élections au Bengale occidental, est venue la variante Delta, et cette fois, ce ne sont pas seulement nos citoyens les plus pauvres qui ont été touchés. Tout le monde était. Les Indiens riches et de la classe moyenne à Delhi, y compris mes proches, n’ont pas pu trouver de lits dans les hôpitaux ou l’oxygène qui aurait pu leur sauver la vie. Les médicaments sont devenus indisponibles, sauf sur le marché noir.

Depuis que l’horrible deuxième vague de Covid a diminué, cette même note de triomphalisme est revenue dans la cacophonie orchestrée qui a trompé Modi dans le passé. Jusqu’à présent, personne au gouvernement indien ne semble avoir remarqué que le Serum Institute se trouve dans la position inconfortable de devoir réduire de moitié la production de vaccins. Il n’y a pas eu non plus de tentative d’achat des 500 millions de doses que cette société a en stock et qui deviendront inutiles dans neuf mois. Ainsi, nous pourrions voir une situation dans laquelle Omicron se répandrait à travers le pays et causerait des problèmes aussi graves que ceux créés par Delta l’été dernier lorsque des bûchers ont brûlé jour et nuit dans des crématoriums et que des corps ont été jetés dans des tombes peu profondes sur les rives du Gange.

Le fait est que près de la moitié de la population indienne n’a pas encore été complètement vaccinée, malgré l’abondance des vaccins. Au lieu d’en croire sa machine de propagande, le Premier ministre doit ordonner à son ministre de la Santé d’acheter immédiatement les doses nécessaires non seulement pour terminer le processus de vaccination mais pour les rappels qui seront nécessaires à ceux dont la dernière dose a été prise il y a plus de neuf mois. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre une autre erreur grave. Trop ont été faites. Nous ne devons ni oublier ni pardonner.

