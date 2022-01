Le Covid venait d’un laboratoire de Wuhan… mais les scientifiques avaient trop peur de le dire ! E-mails divulgués exposés | Sciences | Des nouvelles

Un eurodéputé demande une commission spéciale de l’UE pour enquêter sur les fonds destinés à Wuhan

Les affirmations choquantes n’ont jamais été rendues publiques car les scientifiques craignaient que la nouvelle ne porte atteinte à la réputation de la science en Chine. Les meilleurs scientifiques britanniques et américains qui ont discuté de l’idée pensent qu’il est très probable que le coronavirus ait accidentellement fui d’un laboratoire de la ville chinoise. Un e-mail de Sir Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust, le 2 février 2020, a déclaré qu' »une explication probable » était que Covid avait rapidement évolué à partir d’un virus de type Sars à l’intérieur des tissus humains dans un laboratoire de faible sécurité.

L’e-mail, adressé au Dr Anthony Fauci et au Dr Francis Collins des National Institutes of Health des États-Unis, indiquait ensuite qu’une telle évolution pourrait avoir « accidentellement créé un virus destiné à une transmission rapide entre humains ».

Mais un scientifique de premier plan a déclaré à Sir Jeremy qu' »un débat plus approfondi nuirait inutilement à la science en général et à la science en Chine en particulier ».

Le Dr Collins, ancien directeur des National Institutes of Health des États-Unis, a averti que cela pourrait nuire à « l’harmonie internationale ».

Le vicomte Ridley, co-auteur de Viral : la recherche de l’origine de Covid, a déclaré : « Ces e-mails montrent un manque lamentable d’ouverture et de transparence parmi les scientifiques occidentaux qui semblent avoir été plus intéressés par l’annulation d’une hypothèse qu’ils pensaient très plausible. , pour des raisons politiques.

Dans les courriels, Sir Jeremy a déclaré que d’autres scientifiques pensaient également que le virus n’aurait pas pu évoluer naturellement.

L’un de ces scientifiques était le professeur Mike Farzan, de Scripps Research, l’expert qui a découvert comment le virus Sars original se lie aux cellules humaines.

Les scientifiques étaient particulièrement préoccupés par une partie de COVID-19 appelée site de clivage de la furine, une section de la protéine de pointe qui l’aide à pénétrer dans les cellules et la rend si infectieuse pour l’homme.

Résumant les préoccupations du professeur Farzan dans un e-mail, Sir Jeremy a déclaré : « Il est dérangé par le site furin et a du mal (à) expliquer cela en tant qu’événement en dehors du laboratoire, bien qu’il existe des moyens possibles dans la nature, c’est hautement improbable.

Il a ajouté : « Je pense que cela devient une question de savoir comment mettre tout cela ensemble, que vous croyiez à cette série de coïncidences, ce que vous savez du laboratoire de Wuhan, combien pourrait être dans la nature – libération accidentelle ou événement naturel ? Je suis 70h30 ou 60h40.

La théorie des fuites du laboratoire Covid s’intensifie – des échantillons d’agents pathogènes envoyés à Wuhan

Des courriels ultérieurs ont montré qu’au 4 février, Sir Jeremy avait révisé son estimation d’une fuite de laboratoire à 50:50, tandis que le professeur Eddie Holmes, de l’Université de Sydney, a donné une estimation de 60:40 en faveur d’une libération accidentelle.

Les e-mails montrent également que Bob Garry, de l’Université du Texas, n’était pas convaincu que COVID-19 ait émergé naturellement.

Il a déclaré: « Je ne peux tout simplement pas comprendre comment cela se fait dans la nature. »

Le professeur Andrew Rambaut, de l’Université d’Édimbourg, a également déclaré que le site de clivage de la furine « me semble inhabituel ».

Il a ajouté : « Je pense que les seules personnes ayant suffisamment d’informations ou d’accès à des échantillons pour y remédier seraient les équipes travaillant à Wuhan. »

D’autres e-mails montrent qu’au 2 février 2020, les scientifiques tentaient déjà de clore le débat sur la théorie des fuites de laboratoire.

Un e-mail du Dr Ron Fouchier à Sir Jeremy a déclaré : « Un débat plus approfondi sur de telles accusations détournerait inutilement les meilleurs chercheurs de leurs fonctions actives et nuirait inutilement à la science en général et à la science en Chine en particulier. »

Le Dr Collins, ancien directeur du NIH, a répondu à Sir Jeremy en déclarant : « Je partage votre point de vue selon lequel une convocation rapide d’experts dans un cadre inspirant la confiance est nécessaire ou les voix du complot domineront rapidement, causant un grand préjudice potentiel à la science et l’harmonie internationale.

Les institutions qui détenaient les e-mails ont résisté à plusieurs reprises aux efforts visant à publier leur contenu.

L’Université d’Édimbourg a récemment rejeté une demande d’accès à l’information du Telegraph demandant à voir les réponses du professeur Rambaut, affirmant que « la divulgation serait susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité physiques ou mentales des individus ».

Un examen du renseignement américain a suggéré que le virus COVID-19 provenait de Chine. Cependant, Pékin a nié avec véhémence le rapport.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré dans un communiqué que la Chine avait exprimé sa ferme opposition aux premières conclusions publiées dans le rapport de synthèse en août.

M. Wenbin a déclaré: « Peu importe combien de fois ce rapport est publié et combien de versions sont concoctées, cela ne peut pas changer la nature de ce qui est entièrement politique et faux. »

Il a ajouté que le fait que les agences de renseignement aient été exploitées dans les efforts de recherche de l’origine était « une preuve à toute épreuve » de la politisation, et a exhorté les États-Unis à « cesser d’attaquer et de salir la Chine ».

En août, le président américain Joe Biden a déclaré que la Chine retenait des informations critiques sur les origines du COVID-19, ajoutant que les autorités chinoises s’étaient efforcées d’empêcher l’accès des enquêteurs internationaux.

Bien que l’examen de M. Biden ait été lancé alors que la théorie des fuites de laboratoire prenait de l’ampleur, le rapport a noté que la plupart des agences pensaient que le virus n’était pas génétiquement modifié.