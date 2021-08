Le cow-boy héros d’Overwatch, McCree, change de nom

Blizzard renommera le héros d’Overwatch Jesse McCree après qu’un ancien développeur – dont le personnage a été nommé d’après – a quitté l’entreprise. Cette annonce est intervenue plusieurs semaines après qu’une action en justice a été intentée contre Activision Blizzard par le Département de l’emploi et du logement de la Californie pour discrimination et harcèlement sexuel de ses employés.

L’ancien développeur de Blizzard, McCree, faisait partie d’une poignée d’employés photographiés à l’intérieur de la “Cosby Suite” de Blizzard en 2013.

“Alors que nous continuons à discuter de la meilleure façon de respecter nos valeurs et de démontrer notre engagement à créer un monde de jeu qui les reflète”, a déclaré l’équipe de développement dans un tweet. “Nous pensons qu’il est nécessaire de changer le nom du héros actuellement connu sous le nom de McCree en quelque chose qui représente mieux ce que représente Overwatch.”

De toute évidence, McCree est l’un des personnages les plus populaires d’Overwatch, et il allait même être au centre de l’arc narratif à venir. En tant que tel, Blizzard retarde également ce contenu jusqu’à ce qu’ils sachent ce qu’ils vont renommer McCree.

La réaction des fans a été légèrement mitigée sur le changement de nom. Certains sont bouleversés, d’autres sont heureux et bien d’autres sont simplement confus.

