Le CPD a dit d’augmenter les arrestations ou de faire face à une rétrogradation: rapport

Maire de Chicago Lori Lightfoot aurait averti les dirigeants de la police de Chicago qu’ils seraient rétrogradés ou perdraient leur emploi s’ils n’augmentaient pas le nombre d’arrestations.

Au cours de la réunion à huis clos, Lightfoot et le surintendant de la police de Chicago. David Brown n’a pas expliqué comment ils avaient l’intention de lutter contre la recrudescence des crimes violents dans la ville ou les problèmes de personnel à l’échelle du département au milieu des mandats COVID-19, rapporte le Chicago Sun-Times.

Une source a déclaré que le message « menaçant » signifiait essentiellement « faire avec ce que vous avez pour obtenir plus d’arrestations » et « éliminer plus de meurtres ou vous serez rétrogradé ».

Surintendant de la police de Chicago. David Brown (à gauche) et le maire Lori Lightfoot (à droite) lors d’une conférence de presse en 2019. (Photo : Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times via AP)

Cette décision pourrait entraîner une augmentation des arrestations mineures, une source notant que « les communautés noires et brunes vont être les plus durement touchées ».

Chicago aurait atteint environ 800 homicides à la fin de 2021, avec plus de 12 000 armes à feu récupérées dans les rues. Lors d’une conférence de presse mardi, Lightfoot et Brown ont discuté du plan du département pour lutter contre la montée de la violence armée.

La ville a l’intention d’ajouter 100 nouveaux détectives des homicides aux 200 enquêteurs chevronnés, ce qui contribuerait à améliorer le taux de dédouanement du CPD. L’objectif est d’atteindre 1 300 détectives dans tout le département, a déclaré Brown.

« Si vous venez au centre-ville ou n’importe où ailleurs pour vous engager dans une conduite désordonnée ou d’autres crimes, vous serez arrêté », a déclaré Brown lors d’une conférence de presse en décembre.

Pendant ce temps, un juge de la région de Chicago a rejeté la demande du maire Lightfoot d’emprisonner les «délinquants violents et dangereux» au lieu de les placer sur des appareils de surveillance électronique en attendant leur procès.

Juge en chef du comté de Cook Tim Evans a déclaré mardi que l’octroi de la demande serait une violation à la fois des constitutions des États-Unis et des États, a rapporté le Chicago Sun-Times.

« Je dois continuer à tirer la sonnette d’alarme sur le nombre croissant de prévenus libérés dans les communautés de Chicago sous surveillance électronique », a écrit le maire dans une lettre au juge Evans le 29 décembre. « Le nombre croissant de violences et les personnes dangereuses sous EM sont l’un de ces moteurs car elles ont un impact sur les communautés dans lesquelles elles retournent de plusieurs manières nuisibles. »

Dans un communiqué publié mardi, Evans a déclaré que la demande de Lightfoot de mettre fin à la surveillance électronique traitait les accusés comme s’ils étaient « considérés coupables jusqu’à preuve du contraire ».

« Un juge ne peut pas tenir quelqu’un avant le procès sans conclure que l’accusé constitue une menace réelle et actuelle pour la sécurité physique de toute personne. Cela doit être trouvé par des preuves claires et convaincantes et la charge de la preuve incombe à l’accusation », a écrit Evans. « La proposition du maire semble exiger que les accusés faisant face à certaines allégations soient considérés comme coupables jusqu’à ce que leur innocence soit prouvée. »

Dans sa lettre au juge, la mairesse Lightfoot a déclaré qu’elle souhaitait un moratoire sur la surveillance électronique des délinquants lorsque «l’accusation principale est le meurtre, la tentative de meurtre, la possession d’armes à feu aggravée, les criminels en possession, les crimes sexuels, la possession illégale d’armes à feu, le détournement de voiture, l’enlèvement ou tentative d’enlèvement ou d’autres crimes de violence.

Êtes-vous abonné aux podcasts theGrio « Chère Culture » ou « Agir ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !