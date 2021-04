Le CR Sant Cugat est désormais une équipe de la DH Liga Iberdrola de Rugby

12/04/2021

Act. À 12h53 CEST

Miguel Centeno

Sant Cugat n’a laissé aucun doute depuis qu’il est entré sur le terrain de Baldiri Aleu qu’ils voulaient que la Coupe des champions de la division féminine d’honneur B porte son nom. À votre habitude jeu joyeux et pénétrant dans les trois quarts, ils ont ajouté dans ce match un attaquant dominant, et dans le reste ils ont déjà dominé 19-7. Dans la seconde moitié ceux de Sant Cugat del Valles ils sont montés une autre vitesse. et une interception de son défenseur Ana Iglesias a donné le ton à ce qui devait être 40 minutes de maîtrise presque absolue, qui se sont terminées par un retentissant 7-38.

Ainsi se termine une fantastique campagne de la Division féminine d’honneur B, qui malgré ses seulement 2 ans d’existence s’est déjà imposée comme l’une des principales compétitions féminines au niveau national, et augmente son niveau de façon exponentielle chaque année. Les «panthères»; du BUC aura une dernière chance de rejoindre également la Ligue Iberdrola dans la Promotion, qui se jouera le 13 juin en un seul match contre l’avant-dernier classé.

Passionnant fin du premier tour de la Ligue Iberdrola, qui définit les groupes pour le second tour. CRAT Residencia Rialta n’a pas réussi à battre Eibar à domicile 17-10 et est relégué au groupe 2, tandis que les Basques atteignent le TOP 4. De plus, Majadahonda certifie son leadership après avoir gagné 13-10 à Corteva Cocos Rugby tandis que le Complutense Cisneros est sur leurs talons. Finalement, Olímpico de Pozuelo a sauvé un ballon de match face au salut, battant Sanse Scrum 0-7.