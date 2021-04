Le crabe du chanteur masqué sur ce qui rend son démasquage spécial ⋆ 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for The Masked Singer Season 5, Episode 7, “Super 8 — The Plot Chickens!”]

Et puis il y en a six. La saison 5 de Masked Singer présente un Super 8 (au lieu de 6), mais à la fin de l’épisode du 21 avril, deux sont démasqués.

Alors que Piglet, Yeti, Russian Dolls, Robopine, Chameleon et Black Swan continuent, Seashell (démasqué en tant qu’actrice Tamera Mowry) et Crab (auteur-compositeur-interprète Bobby Brown) sont éliminés.

Et Brown attend avec impatience le moment de son démasquage à l’écran pour voir les réactions de certains membres de sa famille. Il nous en dit plus.

Parlez de l’appel à venir sur The Masked Singer. Qu’est-ce qui vous a fait dire oui à la scène en tant que crabe?

Bobby Brown: Mes enfants et moi le regardons tous les mercredis. Mes enfants sont de grands fans. J’ai pensé que je les surprendrais juste en me faufilant et en le faisant. En ayant la chance de regarder les dernières émissions, ils ont essentiellement deviné que c’était moi. Je ne leur ai toujours pas dit. Mais ils connaissent ma voix, mes manières, donc ce sont de petits enfants assez intelligents – 11, 5 et 4 ans.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce costume?

Je ne savais pas que ça allait être si lourd, mais le costume est si bien mis en place, avec toutes les étincelles avec les griffes, avec la coquille sur le dos, et tout. C’était juste un beau costume bien fait. J’aimais y être, mais je ne savais pas que j’allais être aussi claustrophobe, mais c’était amusant.

Après cette deuxième représentation où vous avez dit que vous vous sentiez claustrophobe, avez-vous fait des ajustements?

Non, j’ai juste essayé de mieux respirer. J’ai essayé de mettre un casque de football à la maison et de me promener et de chanter quand les enfants étaient à l’école et de faire de petites choses comme ça pour essayer de m’habituer à porter le costume.

Quelle a été votre expérience en tant que joker?

Cela a rendu les choses plus amusantes parce que je ne faisais pas partie des originaux et que c’était quelque chose de nouveau qu’ils font cette année. C’était donc amusant de venir et de faire ce que je fais. … Une fois qu’ils m’ont dit que je [be a wildcard], Je savais que je devais travailler dur pour rester.

Passant à vos sélections de chansons, qu’est-ce qui s’est passé dans les choix?

Je voulais juste faire des chansons que je savais, qui signifiaient quelque chose pour moi, ce ne serait pas un défi pour moi de chanter en costume – mais je ne savais pas qu’elles le seraient de toute façon.

Y a-t-il des chansons que vous vouliez chanter mais que vous n’avez pas eu l’occasion de faire?

Il y avait plus de chansons sur ma liste que j’allais chanter. Mais c’est cool que je n’ai pas eu la chance de les chanter. Peut-être qu’en concert, je vais essayer sans costume.

Jenny [McCarthy] et Ken [Jeong] les deux vous ont deviné. Y a-t-il quelqu’un dans le groupe dont vous aviez pensé qu’il le découvrirait?

Je pensais Robin [Thicke] le comprendrait très rapidement car il est un artiste, il est un chanteur.

Jenny avait mentionné que vous étiez dans son émission et que vous parliez de l’assaisonnement. C’était très précis.

Oui. [Laughs] C’était l’une des raisons pour lesquelles je savais qu’elle saurait probablement qui j’étais avec les indices et tout. Certains indices étaient évidents si vous suivez Bobby Brown.

Qu’allez-vous retenir de toute cette expérience de The Masked Singer?

Juste l’expérience elle-même. Et voir le regard sur le visage de mon enfant quand je suis révélé ce soir va être spécial.

