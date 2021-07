Le crack de Neymar sur Instagram contre certains Brésiliens

09/07/2021 à 10:09 CEST

Les esprits commencent à s’échauffer. La finale approche à grands pas, le lendemain matin de samedi à dimanche à 2h00 du matin, et Neymar le sait. C’est pourquoi, étant donné les informations qui leur parviennent selon lesquelles de nombreux fans brésiliens souhaitent que Leo Messi remporte le titre de champion de la Copa América, il a voulu partager une histoire sur son Instagram où il encourage ces abonnés à leur apporter leur soutien, bien que cela ressemble plus à une réprimande.

“Je suis brésilien avec beaucoup de fierté et beaucoup d’amour. Mon rêve a toujours été d’être dans l’équipe nationale du Brésil et d’entendre les fans chanter. Je n’ai jamais attaqué ni attaquer si le Brésil joue pour quelque chose, quel que soit le sport, un concours de mannequinat, l’Oscar ou le krl à 4… S’il y a le Brésil, je viens du Brésil, et qui est brésilien et le fait différemment ? D’accord, je vais le respecter, mais allez au… dédié à ceux qui sont contre », a déclaré le crack du PSG.

En revanche, il semble que les propos de Neymar n’aient pas beaucoup plu non plus, puisqu’ils ne croient pas que ce soit le moyen approprié de créer de l’union. Le 10 de la ‘canarinha’, qui a raté le tournoi 2019 où le Brésil a été champion en raison d’une blessure, a la chance de remporter son premier tournoi majeur avec l’équipe nationale. Il ne veut pas que cela lui échappe et pour cette raison, il veut que tout le Brésil les soutienne.

Leo Messi a déjà affirmé après avoir remporté la Colombie que le Brésil de son ami Neymar serait un rival très compliqué.