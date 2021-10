Source : Adobe/svetazi

La Corée du Sud envoie involontairement un autre avertissement aux utilisateurs d’actifs numériques centralisés, montrant qu’ils peuvent être suivis et contrôlés.

Cette fois, les autorités gouvernementales locales de la ville sud-coréenne d’Iksan ont déclaré qu’elles réprimeraient durement les cas d’utilisation illégale d’un stablecoin local.

Newsis a rapporté que le gouvernement de la ville de la province du Jeolla du Nord avait annoncé une « répression pour éradiquer la distribution illégale » du jeton Iksan Dairom. La pièce alimentée par la blockchain utilise la technologie fournie par le géant des télécommunications KT et son écosystème Good Pay basé sur smartphone.

Des projets similaires dirigés par KT sont en cours d’utilisation dans d’autres villes sud-coréennes, telles que Gumi, Gimpo et Ulsan.

Les jetons remplacent les chèques-cadeaux papier que de nombreuses villes sud-coréennes émettaient dans le but de promouvoir les entreprises locales qui risquent d’être éclipsées par de plus grandes marques nationales ou internationales.

Selon le site Internet de la ville d’Iksan, outre les grandes surfaces gérées par des conglomérats, il est également interdit à un certain nombre d’autres entreprises d’accepter le Dairom comme moyen de paiement, à savoir : les casinos, les jeux d’argent et les loteries, les formes illégales de spéculation, magasins pour adultes, salons de massage et pubs proposant des services liés au « divertissement ».

Cependant, la ville affirme avoir des preuves que de nombreuses petites entreprises tentent de bafouer ces réglementations.

La ville a déclaré qu’elle utilisait la technologie blockchain pour analyser les Big Data du système d’exploitation en monnaie locale afin de « surveiller les transactions suspectes telles que les utilisations frauduleuses impliquant le jeton dans des « transactions financières en temps réel ».

Iksan a ajouté qu’il souhaitait enquêter sur les cas dans lesquels les destinataires des jetons avaient obtenu des pièces « sans vendre de biens ni fournir de services », ainsi que sur les cas où les paiements symboliques dépassaient la valeur des biens ou des services.

Dans certains cas, les marchands semblent avoir acheté « à plusieurs reprises » des jetons « sous le nom de quelqu’un d’autre, puis les avoir échangés » contre des fiat KRW.

Des amendes sur place seraient infligées pour les infractions mineures, a ajouté la ville, ajoutant qu’elle chercherait à poursuivre les contrevenants majeurs et les frapperait d’amendes pouvant aller jusqu’à 16 740 USD.

Un porte-parole de la ville aurait déclaré :

« Nous allons mener une répression continue contre la distribution illégale. Nous empêcherons la distribution illégale de l’Iksan Dairom et bloquerons les transactions illégales à la source [to help] redynamiser l’économie locale.

