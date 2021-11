Le craquement monumental de Jasikevicius contre ses joueurs

14/11/2021

Le à 22:28 CET

Sarunas Jasikevicius était très en colère contre l’attitude du Barça envers Valence, contre qui ils ont perdu 79-87 aux Palau. Ce n’était pas la défaite qui le dérangeait, ni le fait d’avoir mis fin à une séquence de victoires consécutives en Endesa League, mais le jeu offert par ses joueurs.

« La victoire de Valence était bien méritée. Pour notre part, je n’ai pas préparé mon équipe, mais c’est déjà fatiguant de prendre ses responsabilités dans ces situations. Nous faisons plus la même chose. Il ne faut pas mentir, nous ne sommes pas capables d’être des professionnels sur une très longue période », a assuré l’entraîneur barcelonais.

Il a insisté sur le fait que la clé était l’attitude des joueurs: « Il est clair que l’équipe a un niveau élevé et l’obtient, mais se détend immédiatement. En tant qu’entraîneur, je les pousse beaucoup, mais nous ne donnerons pas de discussions de deux heures. tous les jours. »

Il a révélé ce qu’ils avaient travaillé pour affronter Valence: « Avant le match, il était indiqué que Valence n’avait pas perdu à l’extérieur et qu’ils étaient revenus de plus de 10 points lors des deux derniers matchs. À Bologne, ils ont perdu 21 points. points et cela signifie qu’il a du caractère « . Et c’était très percutant avec ce qu’on a vu sur la piste : « Ce qui m’inquiète, c’est de parler des nôtres. Nous savons déjà que nous allons avoir des hauts et des bas. Les gens ne changent pas et nous souffrirons. À des moments précis, nous serons là, car nous avons de la qualité, mais à d’autres moments, cela nous arrivera. Ne mens pas. Je ne suis pas là pour mentir. Nous devons être des professionnels «

D’après ses propos, il est clair que Jasikevicius n’est plus venu au jeu satisfait car il considérait qu’ils n’avaient pas fait leurs devoirs : « Après Baskonia, j’ai donné un jour de congé pour la semaine prochaine et hier, nous avons eu une très mauvaise séance d’entraînement. Il existe de nombreux exemples. Cette année, nous sommes toujours dans une bonne situation, mais la vérité est que nous avons beaucoup de personnes de plus de 30 ans, nous avons trois bases et devrions en trouver une qui puisse prendre le match. Aucune excuse, loin de là, car c’est toujours la faute du coach, mais peut-être pas cette fois. »

Insister sur l’aspect mental

Face aux questions insistantes sur ce qui s’était passé, ‘Saras’ a rappelé qu' »il y a trois jours, nous avons joué un grand match et il semblait que nous allions bien physiquement, mais mentalement chaque jour est une histoire et j’en ai marre de te parler de la même chose», a-t-il dit pour ajouter que « nous allons souffrir »

Lorsqu’on lui a demandé d’indiquer les coupables, il a assuré que « Je n’ai aucun problème à finir les jeux avec le deuxième quintette, c’est que lorsque nous sommes mauvais, nous sommes tous mauvais. Je ne peux dire à aucun joueur qu’il a joué un bon match aujourd’hui. Peut-être que la préparation était mauvaise, tu ne peux pas donner de jours de congé, mais tu ne peux pas être comme ça non plus, il faut être humain. »

Enfin quelques noms sont sortis : « Pour Mirotic, marquer vingt points est très facile. Nous en avons parlé maintenant avec Juan Carlos Navarro, ici il y a un très haut niveau pour Calathes d’avoir les statistiques qu’il a. Ils nous marquent 87 points dans notre domaine. Sommes-nous physiquement malades? Sommes-nous blessés & mldr ;? Que va dire Joan Peñarroya sur les blessés cette année ? Nous ne sommes pas capables, c’est ce qu’il y a« , a-t-il condamné.