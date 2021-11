Le crash de Bitcoin a peut-être déjà atteint son niveau le plus bas. Voir ici à quoi s’attendre pour la semaine prochaine

Les turbulences semblent toucher à leur fin. Bitcoin s’est redressé après que les vendeurs ont poussé le prix à 55 600 $, ce qui nous porte à croire que le creux de la baisse a déjà été atteint.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 59 139,21 $, accumulant un gain de 2,52 % au cours des dernières 24 heures.

Bitcoin commence à faire des plus bas de plus en plus bas, laissant entendre que la baisse a déjà atteint son point le plus bas. Source : TradingView.

Le sentiment du marché soutient la vision haussière à court terme, car il a déjà réussi à sortir du terrain de peur extrême qui était au cours des derniers jours et est désormais neutre.

Un résumé hebdomadaire de CryptoQuant publié vendredi dernier, montre à quel point les principales métriques liées à l’offre/demande et à l’accumulation de pièces par les baleines sont totalement haussières.

Dans le résumé, ils examinent également les indicateurs techniques, dont la plupart étaient neutres vendredi, mais maintenant avec le récent rallye, la plupart ont également commencé à montrer des signaux haussiers.

Le sentiment du marché à court terme était baissier, mais maintenant la pression acheteuse que nous observons essaie de supprimer ce biais.

Résumé hebdomadaire des métriques Bitcoin. Source : CyptoQuant.

Nous ne pouvons toujours pas confirmer que le creux du crash Bitcoin a déjà été atteint.

Dans le graphique du prix du Bitcoin, nous voyons qu’une direction baissière à court terme est toujours maintenue, qu’il faudrait éliminer pour penser que le bas de la chute a déjà été atteint.

Cependant, le fait de s’être arrêté dans une zone de support aussi pertinente, comme celle autour des 55 000 $, est un bon premier signe.

Aussi, si nous regardons vers la gauche, la force haussière est toujours dominante, et à tout moment elle pourrait nous surprendre.

Si la tendance reprend, 76 700 $ est l’objectif à court terme

Lorsque nous analysons le graphique hebdomadaire du Bitcoin, il semble tout à fait envisageable que le creux de la baisse ait déjà été atteint.

Le prix s’est corrigé vers les 38,20% de Fibonacci, l’un des niveaux optimaux pour démarrer un nouvel élan.

Le rejet des prix bas est déjà un bon premier indice. Cependant, comme je l’ai mentionné, nous devons voir une transition haussière sur le graphique journalier pour confirmer que de nouveaux sommets seront atteints.

Si les taureaux parviennent à reprendre le contrôle efficacement, alors le prochain objectif sera d’atteindre 76 600 $ (-27% Fibonacci). Plus haut, la prochaine cible est de 87 200 $ (-61,8%).

La chute du Bitcoin touche le fond. Analyse technique du graphique hebdomadaire BTC vs USDT. Source : TradingView.

