Le crash de Bottas était un «contrôle de la réalité» pour Russell

George Russell dit que son accident avec Valtteri Bottas à Imola était un “contrôle de la réalité” et une “leçon massive” sur la façon de se conduire.

L’un des points faibles de la Williams La carrière de pilote à ce jour a eu lieu au Grand Prix d’Émilie-Romagne lorsque, au bord des points, il a percuté Bottas en tentant de dépasser le Finlandais, les obligeant tous les deux à se retirer de la course.

Il était furieux par la suite, jurant à la radio de l’équipe, giflant le pilote Mercedes sur le casque et le critiquant dans son interview d’après-course.

Plus tard, il s’est excusé pour son comportement, et en regardant en arrière, tout cela lui a appris à quelle vitesse les choses peuvent mal tourner dans le sport.

“Je suppose que c’était un peu une vérification de la réalité”, a-t-il déclaré au podcast F1 Nation.

« Qu’en une fraction de seconde, vous pouvez presque passer de héros à zéro, et toute votre perception pourrait potentiellement être changée, et tout votre avenir pourrait être changé.

«Je pense que c’était une leçon énorme pour moi sur la façon de me gérer, en quelque sorte après le crash et devant les médias. Même le crash lui-même, comment les choses se sont déroulées, si c’est la bonne décision à prendre ou non, et juste toute la circonstance.

“J’aimerais penser que je peux regarder en arrière et dire que c’était une leçon importante pour moi.”

Russell a été fortement lié à un déménagement chez Mercedes au cours de l’année écoulée et semble maintenant susceptible d’y occuper le siège de Bottas pour 2022 et au-delà.

Il dit qu’après l’incident d’Imola, même s’il ne pensait pas avoir fait trop de mal à l’intérieur de la voiture, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus refaire de telles erreurs en termes de comportement par la suite s’il voulait avoir une chance. dans une voiture haut de gamme.

« Je pense que j’ai reconnu très, très rapidement que je ne pouvais pas me permettre de faire des erreurs comme ça », a-t-il ajouté.

«Chacun a sa propre opinion, que c’est de sa faute ou de ma faute. J’ai évidemment mes propres points de vue et mes propres raisonnements pour lesquels je suis allé pour cela.

“Mais déménager est une chose, mais la façon dont vous gérez les conséquences de ne pas se dérouler comme vous le vouliez est également une histoire complètement différente.”

