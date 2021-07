Le crash de la crypto-monnaie est-il une attaque organisée par les pays et les banques ? C’est ce que pense le PDG d’Eurocoinpay | La technologie

Les crypto-monnaies sont dans l’œil du cyclone. Son déclin ces derniers mois… est-il dû à ses propres faiblesses, ou à un complot organisé par les pays et les banques ?

Le 13 avril, un Bitcoin a coûté plus de 53 000 euros. Aujourd’hui 13 juillet, à peine trois mois plus tard, il se négocie à un peu plus de 27 000 euros.

Quelque chose de similaire s’est produit avec le reste des crypto-monnaies, qui sont tombées à des valeurs minimales. Les causes sont variées. Après les avoir félicités et approuvé leur utilisation pour acheter des voitures Tesla, Elon Musk arrête d’accepter les Bitcoins car ils sont très polluants. Quelques jours plus tard, la Chine interdit de faire des opérations économiques avec eux, et ferme même toutes les fermes minières.

Une semaine plus tard, l’Iran interdit également l’extraction de crypto-monnaie en raison de sa forte consommation d’électricité, qui provoque des pannes dans les grandes villes. Et pendant ce temps, le Royaume-Uni ferme Binance, l’échange de crypto-monnaie. Coïncidence ou action coordonnée ?

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Notre collègue Óscar F. Civieta a interviewé Herminio Fernández, PDG d’Euroncoinpay, sur Business Insider.

Eurocoinpay est une entité d’achat et de vente de crypto-monnaie financée par l’Union européenne, le gouvernement espagnol et la Junta de Castilla y León, entre autres organismes publics.

Dans l’interview susmentionnée, Herminio Fernández explique qu’il est convaincu qu’il existe des systèmes financiers et des pays qui “ont organisé une attaque orchestrée contre les crypto-monnaies”.

Il assure que c’est quelque chose de “similaire à ce qui se vivait dans les années 90”, quand Internet a commencé. “De nombreux gouvernements ont essayé de mettre fin à Internet, mais ils n’ont pas pu, et maintenant ils optent pour les crypto-monnaies.”

Et pourquoi ces entités voudraient-elles mettre fin aux crypto-monnaies ? Selon le PDG d’Eurocoinpay, “les administrations s’alarment car elles voient comment les banques entrent dans le secteur cryptographique. C’est pourquoi il y a tant d’intérêt à créer des monnaies virtuelles publiques qui dépendent des banques centrales. Les cryptomonnaies rendent la souveraineté de l’argent au citoyens “.

Les partisans des crypto-monnaies soutiennent que ils sont un moyen de rendre le pouvoir économique au peuple. Et c’est vrai, car ils ne sont pas réglementés par les banques ou les gouvernements.

Mais qui les rend plus volatilesEt des choses absurdes comme un tweet d’Elon Musk ou une performance à la télévision peuvent les faire chuter.

Les raisons officielles de la persécution en Chine et en Iran ont à voir avec sa consommation électrique extrêmement élevée. Herminio Fernández les défend en faisant valoir que “la consommation des mineurs de crypto-monnaie est équivalente à celle d’un pays comme l’Espagne, et 32% ou 33% de ces dépenses concernent les énergies renouvelables. Ce pourcentage sera de 70% ou 80% d’ici 10 ans”.

Sommes-nous donc avant une conspiration des gouvernements et des systèmes financiers contre les crypto-monnaies, ou est-ce entièrement la faute de vos propres faiblesses ?

Il est difficile d’imaginer que des pays aussi disparates, politiquement et économiquement parlant, que la Chine, le Royaume-Uni et l’Iran, acceptent de mettre fin aux crypto-monnaies.

