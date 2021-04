Le crash de Tesla fait deux morts au Texas, Musk soutient que le pilote automatique est désactivé malgré une déclaration de la police | Monde | Nouvelles

Un homme de 59 ans et un homme de 69 ans sont morts dans l’accident qui a vu la voiture Tesla quitter la route et s’est écrasée dans un arbre au Texas. Les deux hommes qui se trouvaient dans la Tesla Model S l’ont conduit hors d’une allée résidentielle, puis le conducteur a sauté du siège conducteur et s’est installé sur la banquette arrière. Il a été révélé qu’il avait par la suite été retrouvé mort sur la banquette arrière, tandis que l’autre homme avait été retrouvé mort sur le siège passager.

Le tragique accident s’est produit à quelques centaines de mètres de l’allée.

M. Musk a fait valoir que les propres journaux de données de Tesla révèlent que la voiture n’était pas sur le pilote automatique.

En réponse à un fil Twitter sur l’accident, M. Musk a déclaré: «Les journaux de données récupérés jusqu’à présent montrent que le pilote automatique n’était pas activé et que cette voiture n’a pas acheté FSD, entièrement autonome.

«De plus, le pilote automatique standard nécessiterait l’activation des lignes de voie, ce que cette rue n’avait pas.»

LIRE: Tesla a averti de “ clarifier de toute urgence ” si les voitures britanniques sont touchées par le rappel de 158000 modèles américains

Lorsque les pompiers ont trouvé le véhicule, celui-ci avait pris feu et une victime avait été retrouvée sur le siège du passager avant et l’autre à l’arrière de la voiture.

À présent, deux organismes de réglementation américains s’impliquent pour tenter de déterminer si la batterie ou le pilote automatique du véhicule était en cause.

Les organismes de réglementation sont la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui réglemente la sécurité des véhicules, et le National Transportation Safety Board (NTSB).

L’année dernière, le National Transportation Safety Board des États-Unis a déclaré qu’il était «temps d’arrêter de permettre aux conducteurs de tout véhicule partiellement automatisé de prétendre qu’ils ont des voitures sans conducteur».

L’organisme de réglementation a reçu une pétition indiquant qu’il y a eu plus de 100 accidents et 50 blessures impliquant des voitures Tesla qui ont soudainement accéléré.

C’est une affirmation que Tesla a rejetée comme “complètement fausse”.

La semaine dernière, M. Musk a affirmé que les voitures Tesla avaient un risque d’accident «dix fois plus faible» lorsque leur pilote automatique était engagé que les voitures normales.

Il a également déclaré que les véhicules étaient 10 fois moins susceptibles de prendre feu que les voitures à essence.