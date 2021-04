Le crash de Yuki Tsunoda “ fait partie du voyage des recrues ”

AlphaTauri n’est pas concerné par les erreurs de Yuki Tsunoda, Jody Egginton affirmant que son crash à Imola faisait partie du voyage des recrues.

Les débuts de Tsunoda en tant que pilote de Formule 1 ont été mitigés, c’est le moins qu’on puisse dire.

Il a impressionné lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn, terminant la course en P9 et effectuant un certain nombre de dépassements, mais les choses n’allaient pas si bien à Imola.

Le joueur de 20 ans avait une voiture assez rapide pour se rendre en Q3 en qualifications – son coéquipier, Pierre Gasly, a obtenu P5 – mais a été frappé en Q1 après s’être écrasé lourdement.

En réfléchissant à l’incident, le pilote japonais a déclaré qu’il poussait trop fort et s’est emporté.

«Je poussais juste trop à l’entrée, pour être honnête», a-t-il déclaré à Sky Sports F1 par la suite.

«Jusque-là, le tour était super en fait. Je pense que potentiellement, il était facile de passer par Q1 avec un seul pneu.

«J’étais trop excité. Pour moi, c’était une erreur stupide, donc je suis vraiment désolé pour l’équipe.

Discutant de l’erreur de qualification cependant, Egginton, le directeur technique de l’équipe, n’est pas concerné par la conduite de Tsunoda et ne pense pas qu’il ait besoin de faire des changements.

“Je pense qu’il est juste de dire qu’il a été raisonnablement mesuré jusqu’à présent”, a-t-il déclaré selon Autosport.com.

«Le tour a bien commencé, il n’était pas capricieux plus tôt dans le tour ou ne faisait rien de ridicule. Le secteur 1 avait l’air assez beau, le secteur 2 avait l’air correct. Il vient de monter sur l’accélérateur un peu tôt sur le trottoir et tout lui a échappé.

«C’est juste une de ces choses qui arrive avec un jeune pilote, au début de sa carrière. Je pense que l’un de ces gars [in F1] ont toujours eu ces incidents.

«Donc, ce n’est pas une tendance de lui pousser trop fort et d’aller au-dessus, ça lui a juste échappé.

«Avec le recul, il aurait probablement pu prendre un peu plus de marge, mais cela fait partie du parcours des recrues, n’est-ce pas?»

Le jour de la course pendant ce temps, Tsunoda a fait une récupération décente pour se mettre en lice pour une arrivée dans le top 1 avant de se lancer dans le gravier au redémarrage de la Safety Car, mettant fin à tout espoir de marquer des points.

