Kimi Raikkonen admet que sa chute en FP2 à Bahreïn n’était «pas idéale», mais cela ne nuit pas à ses préparatifs pour la course d’ouverture de la saison.

Lors de la séance d’essais du soir sous les lumières, Raikkonen a perdu le contrôle de son Alfa Romeo à la sortie du virage 2, le faisant heurter la barrière et détruire son aileron avant.

«J’ai perdu l’arrière, j’ai heurté le mur, et c’est à peu près tout», a-t-il déclaré aux journalistes dans le paddock.

«Nous étions ici il y a une semaine pour tester, faire beaucoup de tours, évidemment ce n’est pas idéal mais ça ne change pas grand-chose.

Raikkonen a terminé FP2 en P16, complétant 15 tours au total alors qu’Alfa Romeo remettait sa C41 en forme de course.

Et le Finlandais a dit qu’il pensait que le moteur Ferrari alimentant l’Alfa était un pas dans la bonne direction.

«Bien sûr, le moteur est meilleur, c’est donc certainement un pas en avant, mais en même temps, on s’attendrait à ce que tous les constructeurs fassent la même chose», a-t-il expliqué.

«Alors là où cela se cumule, nous ne savons pas, mais je suis sûr que même les voitures les plus rapides auront des choses à se plaindre. [about]. »

Jour 1 terminé ✔️ GIO – P13

RAI – P16 # BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/lSMp2r1JRs – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 26 mars 2021

Le coéquipier de Raikkonen, Antonio Giovinazzi, a quant à lui terminé la soirée en 13e place. Alfa Romeo semble prometteuse alors de rejoindre la bataille du milieu de terrain après un 2020 difficile qui n’a rapporté que huit points.

Et Giovinazzi a dit que c’était agréable de voir le peloton si rapproché. À la fin du FP2, P1 jusqu’à P16 était séparé d’une seconde.

«C’est agréable à voir. Je ne me souviens pas de la dernière fois que cela s’est produit », a-t-il déclaré à Sky Italy.

«Demain, ce sera bien d’essayer de trouver le tour parfait, car nous en avons besoin pour gagner le plus de places possible. Nous sommes donc heureux, car le rythme de course n’était pas mal non plus. Ce que nous avons vu lors des tests, nous l’avons également vu ici. »

Lorsqu’on lui a demandé si le top 10 était l’objectif de la qualification, il a répondu: « Oui, je le confirme. »

Les essais libres à Bahreïn étaient également la première fois que les deux séances du vendredi n’avaient duré qu’une heure, après avoir duré 90 minutes auparavant.

Giovinazzi en était généralement assez satisfait pour le FP1, mais a estimé que la deuxième séance du vendredi devrait durer plus d’une heure.

Il craint également que sur les pistes de rue, la fenêtre d’entraînement raccourcie ne soit plus un défi.

«À mon avis, pour FP1, c’est une idée qui fonctionne. Au moins dans FP2 cependant, un peu plus de temps serait utile afin de pouvoir essayer les longues séries », a-t-il expliqué.

«Ce sera un peu plus difficile à gérer sur les circuits urbains, comme Monte Carlo et Bakou, où il faut avoir confiance en la piste. Mais ça ne me dérange pas.

