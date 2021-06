Le crash du marché des crypto-monnaies a réduit la valeur de Bithumb de plus de 50%

Comparer

Source : Adobe / Caterina Trimarchi

L’échange de crypto-monnaie sud-coréen, Petit poucet, Il est toujours à vendre, mais sa valeur aurait baissé parallèlement à la baisse des prix du marché des crypto-monnaies.

Selon le média financier Maeil Kyungjae, les acheteurs potentiels sont toujours intéressés par la plateforme de trading, mais sa valeur, selon les experts du marché, a chuté alors que la valeur du bitcoin (BTC) est passée de plus de 60 000 $ à un peu plus de 33 000 $ à le temps de l’écriture.

Il y a à peine deux mois, les experts de la banque d’investissement et de la finance estimaient que la plateforme de trading, l’une des deux plus grandes du pays et leader du marché jusqu’à très récemment, valait jusqu’à 2,6 milliards de dollars. Les experts disent maintenant que la plateforme vaut au maximum moins de la moitié de ce montant, et que ses actions non cotées valent environ 250 $ chacune. En avril, ces mêmes actions valaient environ 620 $ chacune. Cela signifie que la plate-forme vaut maintenant environ 1,14 milliard de dollars.

Les calculs ont été effectués sur la base d’une vente en bloc de la société japonaise Investissement SBI , qui a transféré une participation de 897 000 $ au fonds de capital-investissement (PEF) basé à Hong Kong Fonds Samo .

Un grand nombre d’entreprises, allant des sociétés nationales de jeux aux géants de l’Internet du pays et même aux acteurs étrangers, ont exprimé leur intérêt pour l’achat de l’entreprise, mais aucun accord n’a été conclu. Beaucoup ont nié les liens vers un éventuel achat. Cependant, le média affirme que l’intérêt pour la plateforme reste “fort”.

Le plus grand actionnaire et président de la plateforme, Lee Jung-hoon, est prêt à vendre et a fait l’objet d’une enquête policière sur une liste de jetons échouée et prétendument frauduleuse en 2018.

Des experts bancaires ont affirmé que la connexion de Lee à la plate-forme pourrait s’avérer fatale pour ses chances d’obtenir un permis d’exploitation lorsque la réglementation entrera en vigueur en septembre de cette année. Les banques vérifieront les antécédents des dirigeants et pourront rejeter les licences si elles pensent que les principaux décideurs ont déjà participé à des enquêtes sur les fraudes.

