Le crash du Raidillon GT hante Correa avant le retour de la course à Spa · .

Juan Manuel Correa, qui a failli être tué dans une collision dans le virage Raidillon de Spa en 2019, a qualifié de « obsédant » un récent accident de GT dans le même virage.

Correa a été placé sous assistance respiratoire et a subi de graves blessures aux jambes dans l’accident de Formule 2 qui a également coûté la vie à Anthoine Hubert.

Le week-end dernier, quatre concurrents des 24 Heures de Spa ont été impliqués dans une grave chute dans le même virage. Ils comprenaient Jack Aitken, qui a participé à la même course de F2.

Correa a déclaré qu’il était “extrêmement heureux que Jack, ainsi que les autres conducteurs impliqués dans l’accident se remettent de leurs blessures”. Aitken a subi une fracture de la clavicule et une vertèbre fracturée dans un accident qui présentait des similitudes avec celui que Correa a connu il y a deux ans.

“L’accident s’est produit près de deux ans après mon propre accident au même virage notoire du Raidillon-Eau Rouge sur le circuit de Spa-Francorchamps, où j’ai subi de graves blessures dont je me remets toujours et où la communauté du sport automobile a tragiquement perdu son collègue pilote Anthoine Hubert. ” dit Corréa. « Les images du crash sont donc particulièrement obsédantes. »

Lors de sa convalescence l’année dernière, Correa a assisté au Grand Prix de Belgique pour visiter les lieux de son accident. Il est revenu à la course en Formule 3 cette saison et participera à Spa pour la première fois depuis l’accident de la prochaine manche de la série fin août.

Il a été en discussion avec l’instance dirigeante du sport, la FIA, sur les dangers posés par le virage.

“Depuis mon accident, j’ai fait part de diverses préoccupations à la FIA et aux organisateurs concernant la sécurité de la piste et des pilotes”, a-t-il déclaré. « J’ai proposé de partager des informations tirées de ma propre expérience. J’ai cherché des réponses sur ce qui s’est passé, pourquoi et quelles mesures la FIA et d’autres parties prenantes ont prises pour améliorer la sécurité afin d’éviter qu’un autre pilote ne subisse une blessure grave dans des circonstances similaires.

« En ce moment, des discussions sont en cours avec les parties prenantes concernées pour essayer de résoudre mes préoccupations. Je suis convaincu que ces discussions aboutiront à une conclusion constructive et je serai mieux placé pour commenter dans les semaines à venir. »

Le rapport de la FIA sur l’accident a dégagé les pilotes impliqués de toute responsabilité. Il a par la suite annoncé une série d’améliorations de la sécurité des pistes et des voitures, ainsi que des systèmes d’avertissement pour les conducteurs.

Suite à l’accident du week-end dernier, le pilote d’Alfa Romeo F1 Callum Ilott, qui était également impliqué dans la course où s’est produit l’accident mortel d’Hubert, a demandé des modifications au virage Raidillon.

Le directeur de la course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré que le circuit reste conforme aux normes de sécurité de l’instance dirigeante et détient la licence de premier niveau nécessaire pour organiser des grands prix.

“Il y a eu des travaux qui ont été entrepris à Spa dans un certain nombre de domaines”, a déclaré Masi. «Mais le circuit de Spa détient un grade actuel.

« Il y a quelques changements, des améliorations qui sont apportées d’année en année. Mais je pense que la façon dont c’est, c’est sûr du point de vue de la FIA.

