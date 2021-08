Le crash flash de Gold a toutes les “empreintes digitales” d’un… ⋆ Crypto new media

in

Le débat séculaire Bitcoin contre Gold est assez souvent sous les feux de la rampe et a repris, avec la récente action sur les prix de Bitcoin. Alors que le prix de l’or s’est effondré et est en territoire négatif depuis le début de l’année, le Bitcoin a augmenté de 50%. Cela reflète-t-il les arguments de la « meilleure réserve de valeur » ?

Le prix de l’or a subi une correction majeure car il a chuté d’environ 5% en quelques heures. Malgré une reprise, le prix actuel est toujours en baisse d’environ 9 % depuis le début de l’année.

D’autre part, Bitcoin s’échangeait au-dessus de la barre des 45,5 000 $ avec une augmentation d’environ 2,5% en 24 heures.

En plus de cela, le ROI (Return On Investment) de Bitcoin sur 10 ans a atteint + 457 703% pour se positionner contre l’or, l’argent et les actions traditionnelles éprouvées dans le temps. Il a surperformé l’or en termes de retour sur investissement ou de retour sur investissement. Selon Wu Blockchain, le retour sur investissement de l’or au cours des 10 dernières années a été d’environ 0% (cumulé).

Le journaliste chinois a mentionné dans son tweet,

“Selon les données de Trading View, l’or a chuté de près de 5% aujourd’hui et le retour sur investissement sur 10 ans est déjà tombé à un nombre négatif. Les données de CoinMarketCap montrent qu’au cours des dernières 24 heures, Bitcoin a chuté de près de 2 % et Ethereum de plus de 5 %.

Source : Twitter

Compte tenu de la rivalité de longue date entre l’or et le Bitcoin, de nombreux membres de la communauté des crypto-monnaies avaient quelque chose à dire. Le trader et analyste du Forex Peter Brandt s’est adressé à Twitter pour exprimer son point de vue sur la correction du prix de l’or.

L’effet de levier sur le marché à terme pour le trading de l’or Comex (CME) est d’environ 15 à 1. Ainsi, une position à effet de levier peut avoir de sérieux problèmes avec le type de baisse rencontrée vendredi – entraînant une liquidation forcée à l’ouverture de dimanche. – Peter Brandt (@PeterLBrandt) 9 août 2021

Dans un autre tweet, Kevin Zhang, vice-président de la société minière de cryptographie Foundry Services, a demandé en plaisantant si le métal jaune faisait l’objet d’une attaque à 51%. Cela dit, voici un argument intéressant.

Lorsque l’on compare l’or au Bitcoin, le premier est un actif négociable depuis plus de 50 ans sur les marchés alors que le passé commercial du dernier n’a que 10 ans environ.

Le retour sur investissement de l’or, au début, a atteint une croissance supérieure ou égale à 2 000 %, car l’actif était plus volatil en raison de son immaturité. De même avec Bitcoin, en raison de son immaturité, de ses intérêts institutionnels, de sa taille ainsi que des fluctuations de son prix, il peut présenter une excellente performance sur le marché.

Pourtant, avec les doutes qui tournent autour de sa croissance à long terme, sa rivalité avec l’or, à long terme, vaudra la peine d’être surveillée.