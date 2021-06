Le ‘Crazy’ Sebastián Abreu raccroche ses bottes

in

10/06/2021 à 19h30 CEST

.

L’attaquant uruguayen Sébastien ‘Loco’ Abreu Il prend sa retraite du football professionnel à l’âge de 44 ans avec la dispute, ce vendredi, de son dernier match avec l’Amérique du Sud à la cinquième date du tournoi Apertura local, selon Radio Sport 890.

L’ancien international, qui a joué, entre autres, dans le Defender uruguayen et le Nacional, ainsi que dans des clubs d’Argentine, du Brésil, du Chili, d’Équateur, du Salvador, d’Espagne, de Grèce, d’Israël, du Mexique ou du Paraguay, dit adieu à son rôle de player , qui a débuté en 1994.

L’Amérique du Sud, une équipe récemment promue en première division, est le trente et unième club de sa longue carrière sportive, qui comprend également les maillots de Minas – sa ville natale – et de l’équipe uruguayenne, avec laquelle il a remporté le titre de la Copa América en 2011. et quatrième place à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.