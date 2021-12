Le créateur d’AI Dungeon, Latitude, lance une nouvelle plate-forme de jeu Voyage

Latitude, la startup derrière le jeu de texte AI Dungeon, se développe dans une nouvelle plate-forme de jeu basée sur l’intelligence artificielle appelée Voyage. La société a annoncé vendredi la version bêta fermée, ouvrant une liste d’attente pour les utilisateurs actuels d’AI Dungeon. C’est la prochaine étape pour une entreprise qui a commencé avec un projet de hackathon universitaire, mais qui espère finalement aider d’autres personnes à créer leurs propres jeux en utilisant des modèles d’IA entraînés.

AI Dungeon, qui a été lancé sous le nom d’AI Dungeon 2 en 2019, est alimenté par les algorithmes de génération de texte GPT-2 et GPT-3 d’OpenAI. Pour commencer, vous générez un texte d’introduction ou écrivez votre propre configuration d’aventure. Ensuite, vous pouvez entrer n’importe quelle commande et un maître de jeu virtuel de style Dungeons & Dragons improvisera un texte décrivant le résultat. C’est très étrange et très amusant, mais c’est léger par rapport aux mécanismes de jeu traditionnels – plus comme un moteur de fiction interactif.

Voyage propose des jeux plus structurés. Il existe une expérience inspirée de Reigns appelée Problèmes médiévaux, dans laquelle vous êtes le dirigeant d’un royaume et entrez des commandes de texte libre pour vos conseillers, puis voyez le résultat reflété dans les taux de réussite. Cela ressemble toujours beaucoup à AI Dungeon, mais avec un cadrage plus clair de ce que vous êtes censé faire et un système d’évaluation du succès – bien qu’après avoir joué avec le jeu, ce système semble assez indulgent et plus qu’un peu aléatoire.

Une image du jeu de société Pixel This

Pixel Ceci, quant à lui, est un jeu de société où une personne entre une phrase, l’IA en génère une image pixelisée, et cette image augmente lentement en résolution jusqu’à ce qu’un autre joueur la devine. C’est un peu comme l’application d’art Dream associée à un mécanisme de style Pictionary.

Le PDG de Latitude, Nick Walton, décrit Voyage comme une évolution naturelle pour Latitude. Pour l’entreprise, « les jeux d’IA redémarrent en quelque sorte au début » – avec des aventures textuelles rappelant Zork ou Colossal Cave Adventure. « Maintenant, nous passons aux images 2D où vous avez un certain niveau de visuels. » AI Dungeon, qui est inclus dans Voyage, a récemment ajouté des images produites par l’IA créées avec le générateur d’images Pixray.

L’objectif final est d’ajouter des outils de création de jeux, pas seulement des jeux, à Voyage. « Notre vision à long terme est de permettre aux créateurs de créer des choses dynamiques et vivantes d’une manière que les expériences existantes ne sont pas, et également de pouvoir créer des choses qui auraient nécessité des studios d’une centaine de personnes dans le passé », a déclaré Walton. . Il n’y a pas de feuille de route précise, mais Latitude prévoit de passer le premier semestre de l’année prochaine à travailler sur le système.

Latitude espère ajouter des outils de création de jeux, pas seulement plus de jeux

Des outils créatifs pourraient aider Voyage à trouver un plan d’affaires à long terme. AI Dungeon est actuellement gratuit pour un ensemble de fonctionnalités optimisées par GPT-2 et sur abonnement pour accéder à l’algorithme GPT-3 de meilleure qualité. Après la version bêta de Voyage, Latitude prévoit également d’introduire un abonnement pour celle-ci.

Mais les nouveaux jeux de Voyage n’ont pas encore la polyvalence ou la rejouabilité de AI Dungeon – ils sont toujours clairement les produits d’une entreprise qui essaie de cracker des jeux basés sur l’apprentissage automatique. « Cette approche est l’une des choses qui, à mon avis, sera vraiment bénéfique en termes de capacité d’itération et de découverte des expériences que les gens apprécient », a déclaré Walton. « Avec les jeux traditionnels, vous pouvez en quelque sorte prendre des modèles existants et créer un jeu que vous êtes presque sûr que les gens apprécieront. Mais cet espace est si différent, et il est difficile de le savoir nécessairement. La question est de savoir combien les gens voudront payer pour participer à ce processus.

À mesure que la mission de Latitude s’étend, il devra probablement faire preuve de prudence avec l’interface de programmation d’applications (API) d’OpenAI. L’organisation approuve les projets GPT-3 sur une base individuelle, et les projets doivent adhérer aux directives de contenu destinées à prévenir les abus. Latitude a eu du mal avec ces restrictions dans le passé, car AI Dungeon donne aux utilisateurs beaucoup de liberté pour façonner leurs propres histoires, ce qui a amené certains utilisateurs à créer des scénarios sexuels dérangeants qui ont alarmé OpenAI. (Il traite également des problèmes de sécurité liés aux commandes utilisateur.) La startup a passé des mois à travailler sur des systèmes de filtrage qui bloquaient accidentellement un contenu fictif plus inoffensif avant de conclure un accord dans lequel certaines commandes utilisateur seraient envoyées à un algorithme non OpenAI.

« Si vous essayez de faire quelque chose de très sérieux avec l’IA… ça va être difficile »

Pixel This et Medieval Problems sont des systèmes plus fermés avec moins de risques de modération évidents, mais l’introduction d’outils créatifs risque de saper le contrôle d’OpenAI sur GPT-3, ce qui peut poser son propre ensemble de problèmes. Walton dit qu’au fil du temps, Latitude espère déplacer davantage de ses jeux vers d’autres algorithmes. « Nous aurons plus de structure et de systèmes pour que cela ne consomme pas seulement directement les [OpenAI] API de la même manière. Et en même temps, je pense que la plupart de nos modèles seront probablement ceux que nous hébergeons nous-mêmes », dit-il. Cela inclut des modèles basés sur des projets open source émergents – qui ont eu du mal à rivaliser avec le travail d’OpenAI mais ont progressé depuis leurs débuts. « Je ne pense pas que cet écart sera aussi long », dit Walton.

De nombreux jeux utilisent une génération procédurale qui remixe des blocs de construction créés par les développeurs pour créer d’énormes quantités de contenu, et la plupart des jeux vidéo « IA » sont un ensemble d’instructions relativement simple. Une entreprise comme Latitude, en revanche, utilise des algorithmes qui sont entraînés pour produire du texte ou des images correspondant à un modèle à partir d’un ensemble de données. (Considérez-les comme des systèmes de saisie semi-automatique ultra-avancés.) À l’heure actuelle, cela peut rendre les expériences résultantes très imprévisibles, et leur absurdité fait souvent partie de leur charme – en dehors des jeux, d’autres sociétés comme NovelAI ont également exploité la génération de texte pour le travail créatif.

Mais Latitude cherche toujours à créer des systèmes où les joueurs peuvent s’attendre à des résultats justes et cohérents. Les algorithmes de génération de texte n’ont aucun sens intégré de la réussite ou de l’échec d’une action, par exemple, et les systèmes permettant de porter ces jugements peuvent ne pas être en accord avec l’intuition humaine normale. Les algorithmes de génération d’images sont parfaits pour produire de l’art étrange, mais dans un jeu comme Pixel This, les joueurs ne peuvent pas nécessairement prédire à quel point une image donnée sera reconnaissable.

Pour l’instant, la solution de Latitude est de se pencher dans le chaos. « Si vous essayez de faire quelque chose de très sérieux avec l’IA où les gens vont s’attendre à avoir un niveau élevé de cohérence, ça va avoir du mal, du moins jusqu’à ce que la technologie s’améliore », dit Walton. « Mais si vous embrassez en quelque sorte cet aspect et que vous le laissez être plus fou et farfelu, alors je pense que vous faites une expérience amusante et que les gens sont ravis de ces surprises. »