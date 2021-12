Le créateur d’AirPods résout les limitations Bluetooth

Les AirPod d’Apple ont été un succès sur les podiums au cours des dernières années, et la gamme comprend désormais plusieurs variantes parmi lesquelles choisir.

Dans une nouvelle interview avec What HiFi, Gary Geaves, vice-président de l’acoustique d’Apple, et Eric Treski de l’équipe de marketing produit ont approfondi la technologie derrière les AirPods, avec un accent intéressant sur la façon dont Bluetooth peut être un goulot d’étranglement majeur.

L’un des commentaires les plus notables de l’interview est venu de Geaves lorsqu’on lui a demandé si Bluetooth pouvait « retenir » le matériel AirPods et « étouffer la qualité sonore ». Dans sa réponse, Geaves a dansé autour de critiquer directement Bluetooth, mais a reconnu qu’Apple aimerait vraiment une norme sans fil qui permette plus de bande passante.

« De toute évidence, la technologie sans fil est essentielle pour la diffusion de contenu dont vous parlez », dit-il, « mais aussi des choses comme la quantité de latence que vous obtenez lorsque vous bougez la tête, et si c’est trop long, entre vous bouger la tête et le le son changeant ou restant statique, vous vous sentirez très mal, nous devons donc nous concentrer très fort pour tirer le meilleur parti de la technologie Bluetooth, et il y a un certain nombre de trucs que nous pouvons jouer pour maximiser ou contourner certains des les limites du Bluetooth. Mais il est juste de dire que nous aimerions plus de bande passante et… je m’arrête là. On aimerait plus de bande passante », sourit-il.

Plus tard dans l’interview, Geaves a expliqué que les AirPods 3 ont été essentiellement construits à partir de zéro, en utilisant uniquement des composants sur mesure – « rien n’est standard », a-t-il expliqué.

« Nous avons commencé par examiner de très près les points forts des AirPod d’origine », explique Geaves, « et nous savons que beaucoup de gens aiment vraiment l’ajustement ouvert sans effort qui ne colle pas dans votre conduit auditif et repose confortablement sur votre oreille. Cela ne crée pas de sceau, ce que les gens aiment, mais cela crée des défis pour l’équipe audio ».

L’interview complète est incroyablement intéressante et offre un aperçu plus approfondi de l’équipe Acoustique d’Apple travaillant sur les AirPod et des technologies comme Spatial Audio. Vous pouvez le trouver sur le site What HiFi ici.

