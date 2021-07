Le créateur de “13 Reasons Why” reviendra sur Netflix avec le thriller psychologique “Echoes”

Après le succès remporté par 13 Reasons Why, avec quatre saisons et 49 épisodes, et étant l’une des séries préférées et les mieux notées de la programmation de la plateforme de streaming, le réalisateur Brian Yorkey reviendra sur Netflix avec Echoes.

Désormais, Yorkey sera chargé de raconter une autre histoire mystérieuse dans une mini-série de sept épisodes. La revue Echoes présente les jumelles Leni et Gina, qui ont secrètement échangé leur vie depuis qu’elles sont petites.

Adultes, les jumeaux mènent une double vie sans que personne ne le sache, partageant deux maris, deux foyers et un enfant. Tout semble parfaitement coordonné jusqu’à ce que l’un des deux disparaisse sans laisser de trace.

Pour mener à bien ce nouveau projet, Yorkey travaillera avec Vanessa Gazy (Highway) et Quinton Peepls (Runaways). L’équipe de production est également composée de la société de production télévisuelle Imogen Banks et d’Endemol Shine Banks Australia.

“Je suis très heureux de me lancer dans Echoes avec Quinton, Vanessa, Imogen et l’équipe Netflix, et j’ai hâte de passer encore de nombreuses années à faire des choses sympas avec Netflix”, a déclaré Yorkey.