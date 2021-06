Le créateur de Baldur’s Gate 3 Larian ouvre un studio à Barcelone

Le spécialiste des RPG Larian Studios a ouvert un studio à Barcelone, en Espagne.

Pour ce faire, la société a acquis toute l’équipe de développement de la maison d’ingénierie et de portage Blitworks, qui continuera à travailler en tant qu’éditeur indépendant de Larian. La société a déjà travaillé sur Super Meat Boy, Fez, Spelunky et Bastion.

C’est le septième studio que Larian ouvre.

« L’histoire de BlitWorks avec Larian remonte à loin. Après avoir porté la plupart des meilleurs jeux indépendants sur console, nous avons été mis au défi de porter Divinity: Original Sin 2 sur Nintendo Switch et sans le savoir, ce fut le début d’une relation durable », a déclaré le co-fondateur de BlitWorks, Tony Cabello.

“Inutile de dire que l’adaptation de Divinity Original Sin 2 sur Nintendo Switch a été l’un des projets les plus difficiles que nous ayons jamais réalisés, mais travailler avec Larian était simple et direct, nous nous sommes sentis chez nous.”

« En fin de compte, nous pourrions livrer un port de la ‘qualité maximale’, comme requis initialement, et ce que nous exigeons également nous-mêmes sur chaque projet sur lequel nous travaillons. Après cela, les choses se sont déroulées naturellement et nous pouvons seulement dire que nous sommes ravis de pouvoir enfin nous concentrer exclusivement sur les projets de Larian et d’aider à construire Larian Barcelona.

Le fondateur de Larian, Swen Vincke (photo), a ajouté : « L’équipe de BlitWorks est l’un des joyaux cachés de notre industrie. Ils n’ont été qu’excellents, ont toujours fourni une haute qualité et partagent une profonde passion pour les jeux. Ils sont un ajustement naturel. Je suis donc doublement heureux aujourd’hui. Un endroit au bord de la plage qui bénéficie d’un véritable ensoleillement et d’une augmentation significative de notre capacité.”

Larian est surtout connu pour la série Divinity: Original Sin, mais travaille actuellement sur Baldur’s Gate 3. Ce titre a été lancé en octobre 2020 et est allé directement au sommet des charts sur Steam.

