Le créateur de bijoux Alex Woo est mort à 47 ans – WWD

Un mémorial privé a eu lieu le 2 avril sur Siesta Beach à Sarasota, en Floride, pour la créatrice de bijoux Alex Woo, 47 ans, décédée d’un cancer chez elle à New York le 30 mars.

Woo était une créatrice primée qui était en affaires depuis plus de 20 ans et est surtout connue pour ses charmes sculpturaux qui allient savoir-faire et narration personnelle. On lui attribue d’être la première créatrice de bijoux à se spécialiser dans la personnalisation avec ses petites collections d’icônes. Elle a conçu le collier en or jaune «C» porté par Carrie Bradshaw dans «The Carrie Diaries», et ses bijoux ont été portés par la plupart des personnages de «Gossip Girl», y compris le collier «BW» signature de Blair Waldorf. Woo a également produit tous les bijoux pour la Major League Baseball, a été nommée l’un des 40 moins de 40 ans du New York Business de Crain et compte de nombreux éditeurs de mode, influenceurs et célébrités parmi ses clients, selon sa page Web. Ses collections sont vendues dans les grands magasins et les bijouteries fines aux États-Unis.

Le mari de Woo, Ed Huang, a envoyé la nouvelle de son décès le 2 avril aux employés et partenaires commerciaux, en disant: «Elle est décédée paisiblement plus tôt cette semaine, entourée de l’amour de sa famille et de ses amis. Alexandra était une mère, une épouse, une fille et une femme d’affaires passionnées, et son impact sur l’industrie de la bijouterie ne sera jamais oublié. En 20 ans illustres, elle a raconté d’innombrables histoires à travers ses créations, et elles sont rapidement devenues une extension de qui elle était. Toujours souriante et de bonne humeur, elle aimait pouvoir partager et prendre part à la vie des femmes et aimait renforcer des moments et des expériences privilégiés à travers ses bijoux.

«Merci pour l’effusion d’amour et de soutien pendant cette période», a poursuivi Huang. «Bien que nous soyons remplis de chagrin, il est réconfortant de savoir que son héritage et son histoire extraordinaires continueront d’être écrits à travers ses créations. Nous apprécions grandement votre patience alors que nous nous adaptons à une nouvelle réalité. Alex était talentueux, dynamique et remarquable à bien des égards et nous manquera beaucoup. Puisse-t-elle reposer en paix, véritable icône de la joaillerie.

Son amie proche, Lynette Harrison Brubaker, fondatrice et PDG de LHB Group, a ajouté dans un message Facebook: «Alex était fouineur, un entrepreneur féroce, un designer brillamment talentueux et un mentor généreux pour beaucoup – en particulier pour moi lorsque j’ai lancé ma propre compagnie. Elle était aussi très drôle – nous étions souvent co-conspirateurs lors d’événements de l’industrie de la mode, riant peut-être un peu trop fort, mais nous nous sentions vraiment chanceux de faire un travail épanouissant et amusant. Mais nous n’avons jamais ri plus fort que lorsque nous comparions des notes sur l’éducation de nos jeunes fils. Nous étions ici, deux filles très girly, devenant expertes des personnages les plus obscurs de Star Wars et Clone Wars! Oh Alex, tu vas me manquer mais je t’honorerai chaque jour en riant avec abandon et en étant un mentor et une pom-pom girl volontaire pour les autres parce que c’est ce que tu ferais.

En plus de son mari, Woo laisse dans le deuil son fils, Alexander, et leur chien de famille, Teddy.