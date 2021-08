Le créateur de Cardano, Charles Hoskinson, rejette les critiques sur la capitalisation boursière de $ ADA Crypto new media

Le fondateur de Cardano (ADA), Charles Hoskinson, a rejeté les critiques concernant la capitalisation boursière de la crypto-monnaie après avoir brièvement dépassé Binance Coin (BNB) pour devenir la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Le prix de Cardano a explosé de plus de 1 400 % l’année dernière et se négocie maintenant au-dessus de 2,17 $ selon les données disponibles, en partie parce qu’il lance bientôt une mise à niveau de son réseau qui déploiera des contrats intelligents.

Graphique ADAUSDT via TradingView

Apporter des contrats intelligents à Cardano permettra à la crypto-monnaie de rivaliser avec d’autres réseaux tels que Binance Smart Chain et Ethereum et potentiellement de capturer une partie de l’intérêt entourant l’espace de la finance décentralisée (DeFi).

Les performances de la crypto-monnaie ont suscité des critiques sur les réseaux sociaux de la part de diverses personnalités.

Il semble que l’un des plus grands projets d’escroquerie qui existe, n’a pas été en mesure d’expédier ou de livrer un projet et essaie constamment de détourner les récits et de tromper les gens comme en Afrique.

– Mark Moss (@1MarkMoss) 14 août 2021