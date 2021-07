Le créateur de Castlevania Netflix travaille sur une émission animée PUBG

Par Stéphany Nunneley

20 juillet 2021 20:54 GMT

Adi Shankar, créateur de la série animée Castlevania pour Netflix, créera et présentera un prochain projet d’animation basé sur PUBG.

Krafton Inc. a annoncé aujourd’hui avoir signé Adi Shankar pour le projet d’animation PUBG.

Aux côtés de Castlevania, Shankar est également connu pour The Grey avec Liam Neeson, Killing Them Softly avec Brad Pitt et d’autres films hollywoodiens.

“En tant que joueur, j’écrase la concurrence sur les champs de bataille depuis la sortie de PUBG en 2017”, a déclaré Shankar. « Je suis reconnaissant envers Krafton pour la confiance qu’ils m’ont témoignée pour réaliser ma vision de cinéaste et je suis ravi d’entreprendre ce voyage ensemble.

«Pour moi, ce projet animé représente une autre étape dans l’évolution de la réparation du pont incendié entre l’industrie du jeu et Hollywood. J’ai hâte de révéler à tout le monde à quoi ressemble un dîner au poulet.

“En plus du développement continu de contenu PUBG nouveau et engageant dans le jeu, notre partenariat avec Adi Shankar représente une étape dans notre stratégie plus large d’expansion de l’univers PUBG en une franchise multimédia”, a déclaré CH Kim, PDG de Krafton, Inc. « Nous sommes ravis de travailler avec Shankar pour explorer et réaliser un monde qui donne vie au jeu pour nos fans. Nous sommes impatients de partager plus sur ce projet animé dans un proche avenir.

Ce projet n’est que la dernière extension en dehors de la sphère du jeu, car l’univers PUBG s’est déjà étendu avec les récentes sorties du premier court métrage d’action en direct, Ground Zero avec Don Lee. Et puis il y a la «série documentaire» d’enquête avec Jonathan Frakes intitulée Mysteries Unknown: Birth of the Battlegrounds, que vous pouvez regarder ci-dessus.

Avec plus de 55 millions de joueurs par jour sur toutes les plateformes, la franchise PUBG s’est vendue à plus de 70 millions d’exemplaires sur PC et console et a reçu plus d’un milliard de téléchargements sur mobile.

