Le créateur de Cobra Kai parle de la nouvelle saison

La quatrième saison très attendue de la série “Cobra Kai” fera ses débuts en décembre de cette année. Alors que les fans attendent avec impatience la première de nouveaux épisodes sur Netflix, les co-créateurs et producteurs exécutifs de la série Hayden Schlossberg, Josh Heald et Jon Hurwitz ont partagé quelques détails sur la nouvelle saison de “Cobra Kai”. Par exemple, Schlossberg a récemment consulté Twitter pour suggérer aux fans la meilleure façon de regarder la prochaine saison de la série.

Hayden Schlossberg a laissé entendre que la qualité sonore de la nouvelle saison sera impressionnante

Dans le message Twitter mis en ligne le 13 août 2021, Schlossberg a laissé entendre que la qualité sonore de la quatrième saison de “Cobra Kai” est impressionnante.

« Je vous conseille fortement de mettre à jour vos téléviseurs/enceintes avant de regarder CK4. Notre équipe de son nominée aux Emmy Awards s’est surpassée cette saison », a écrit le producteur exécutif.

Un fan de “Cobra Kai” nommé Christian Krogh Sorensen a répondu au message en commentant à Schlossberg comment il prévoyait de profiter de la saison quatre.

« Nous sommes un ÉNORME groupe de vrais étudiants en karaté ici au Danemark et nous allons transformer notre salle de sport en CINÉMA pour une véritable fête de Noël / marathon télévisé le week-end d’ouverture ! Cette fois, nous allons projeter la série en qualité 4K sur un écran de 300 pouces faisant exploser le son grâce à des haut-parleurs de 800 watts !” Sorensen a écrit.

Schlossberg n’a pas tardé à répondre au commentaire et a encouragé le fan à “regarder d’abord Mad Max et / ou The Origin pour tester le son et s’assurer qu’il est enveloppant et fort (d’une manière positive, pas douloureuse).”

Le 12 août 2021 sur Twitter, Schlossberg a également laissé entendre qu’il avait vraiment apprécié la musique qui sera jouée lors du prochain tournoi All Valley.

“Musique du tournoi CK4”, indique le message et est accompagné d’un emoji de feu.

Sorensen a également commenté ce message et a déclaré qu’il s’attendait à ce que la chanson de Joe Esposito “You’re the Best”, qui sonne beaucoup sur “Karate Kid”, jouerait dans la saison quatre.

“Ils devraient savoir qu’ils n’ont pas inclus” Vous êtes le meilleur “dans la première saison – pour une raison quelconque. Je PRIE pour que nous entendions enfin cette incroyable chanson épique exploser dans la saison 4, en particulier lors d’une séquence de montage dans la All Valley. S’il vous plaît, qu’il en soit ainsi ! [emoji de cara sonriente], » Le commentaire lu.

Schlossberg a répondu au commentaire en écrivant : “Croyez-moi, nous sommes conscients de l’importance de cette chanson.”

Ralph Macchio et William Zabka ont mentionné la bande originale en juin 2021

Dans une interview avec Deadline en juin 2021, “Karate Kid” Ralph Macchio lui-même et son rival à l’écran William Zabka ont mentionné la bande originale de la série. Les stars de “Cobra Kai” ont partagé les chansons qu’elles apprécient particulièrement de la célèbre émission d’arts martiaux. Macchio a assuré qu’il était fan du chant commun de REO Speedwagon de l’épisode 9 de la saison 1. ” Comme les fans le savent bien, l’acteur faisait référence à une scène où Daniel LaRusso et Johnny Lawrence se rendent compte qu’ils ont des goûts musicaux similaires.

Zabka a partagé plus tard qu’il aimait les chansons de Foreigner.

« Ce sont toutes des chansons avec lesquelles nous avons grandi. Je veux dire, c’est la bande originale de ma vie. C’est très authentique. J’écoutais ces actes, ce n’est pas de la cinématographie. C’est comme ça, c’est comme une vidéo de ma vie d’avant », a déclaré l’acteur.

