Le créateur de DayZ, Dean Hall, reporte le jeu de survie spatiale Icarus à novembre

Icarus de Dean Hall ne sortira pas en août comme prévu initialement.

Le jeu de survie dans l’espace Icare, du gars qui vous a amené DayZ, sortira maintenant en novembre.

Selon Hall, le jeu a besoin “d’un peu plus de temps pour cuire pour être le plus génial”. Une déclaration officielle de RocketWerkz, le studio de Hall, indique que l’équipe s’engage à offrir la meilleure expérience aux joueurs lors du lancement et qu’elle suivra de près les développements.

Pour compenser le retard, une série de week-ends bêta se tiendra via Steam à partir du 28 août.

“[We] avons décidé que nous voulions donner plus d’amour à Icarus en retardant le jeu et en améliorant notre processus bêta en le répartissant sur plusieurs week-ends, chacun ayant un objectif spécifique », lit-on dans un communiqué du studio.

“Un côté positif de cela signifie également réduire la fatigue de la bêta pour nos joueurs. Nous reconnaissons que cette nouvelle n’est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais nous sommes convaincus qu’elle conduira au meilleur lancement possible d’Icarus. »

Toutes les précommandes auront accès aux week-ends bêta, dont le premier aura lieu les 28 et 29 août. Forest, comme on l’appelle, permettra aux joueurs de se familiariser avec la construction de bases et d’apprendre à chasser. Les tempêtes torrentielles seront désactivées et le seul biome disponible sera la forêt.

Du 11 au 12 septembre, les tempêtes torrentielles seront activées dans les biomes forestiers. Le studio dit d’être sûr d’avoir votre coupe-feu et votre outil de réparation à portée de main au cas où la foudre frapperait votre base.

Du 25 au 26 septembre, le biome arctique sera testable. Non seulement vous devrez faire face aux températures rébarbatives et exigeantes du biome, mais il y aura également des animaux de l’Arctique.

Les bêta-testeurs s’aventureront dans le désert du 9 au 10 octobre. Ici, vous pouvez vous attendre à des animaux du désert et à des blizzards.

Le week-end bêta des 23 et 24 octobre se concentrera sur les factions et ce que signifie être un prospecteur. Les traditions politiques auront la priorité, car diverses factions et entreprises s’intéressent à Icarus – et elles ont besoin de quelqu’un « consommable pour faire des courses pour eux ». Heureusement, vous serez récompensé pour votre peine.

Un dernier week-end bêta aura lieu les 6 et 7 novembre avec plus d’informations à partager à l’avenir.

RocketWerkz confirmera les heures de début exactes plus près du 28 août.

Toute personne qui précommande le jeu avant sa sortie aura accès à la version bêta, et les précommandes peuvent être remboursées à tout moment, quelle que soit la durée pendant laquelle vous avez joué à la version bêta.

Annoncé en juin 2020, Icarus est un jeu PvE basé sur des sessions qui demande aux joueurs de survivre sur une planète extraterrestre étrange et obscure. L’accent est mis sur l’artisanat, la collecte de ressources et la survie. Il comporte également des mécanismes de construction de base, et tout en vaquant à vos affaires, vous devrez garder un œil sur vos niveaux d’oxygène.

Le jeu est jouable avec jusqu’à huit autres joueurs en coopération ou peut être joué en solo.