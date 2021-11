Le créateur de ‘Dexter’ révèle son idée de fin originale pour la série

Avant le renouveau de Dexter, New Blood, le créateur de la série Clyde Phillips a révélé son idée originale pour mettre fin à la série à succès Showtime. En parlant à ., Phillips a partagé qu’il avait initialement envisagé de fermer la série avec le tueur en série préféré de tous, Dexter Morgan (Michael C. Hall), rencontrant une fin beaucoup plus fatidique. Cependant, Phillips a ajouté qu’il était heureux qu’ils aient choisi de ne pas emprunter cette voie, car cela aurait signifié que la série de renaissance n’aurait pas été possible.

« Eh bien, mon idée était, et c’est en ligne pour que les gens puissent le rechercher – au fait, Dieu merci, nous ne l’avons pas fait parce que nous n’aurions pas cette conversation maintenant – est-ce que, quel que soit l’épisode, joue et puis, soudainement, Dexter dit : « (GASPS !) » et nous pensons : « Oh, s—, il se réveille d’un rêve. Tu nous fais vraiment ça ? » Mais vraiment, ce qu’il fait, il se réveille sur la table d’exécution et toutes ses victimes dans la zone des témoins [are there] », a expliqué Phillips. « Nous voyons [John] Lithgow, Jimmy Smits et Jamie Murray et toutes les victimes hebdomadaires assistent à son exécution. Et puis, quelle que soit la brillante voix off que nous écririons, le spectacle se terminerait. Et si nous avions fait cela, nous ne ferions pas ce spectacle fantastique que nous faisons en ce moment. »

Le renouveau de Dexter reprendra environ une décennie après la finale de la série originale, diffusée en 2013. Dexter vit maintenant dans la petite ville fictive d’Iron Lake, située dans le nord de l’État de New York. En plus de Hall, la nouvelle saison mettra également en vedette Jennifer Carpenter, qui a joué la sœur de Dexter, Debra, dans la série originale de la série. Il a également été annoncé que Lithgow reprendra son rôle primé de Trinity Killer.

Hall a déjà parlé de la prochaine nouvelle saison de Dexter et semblait impliquer que d’autres épisodes pourraient être approuvés à l’avenir. S’adressant à NME, Hall a parlé du renouveau et on lui a demandé si cela marquerait la fin de la franchise. « Je suis réticent à dire ‘certainement’, tu sais ? Voyons voir », a-t-il répondu. « Ce qui est clair maintenant, c’est qu’il y a 10 nouveaux épisodes. »

Hall a également fait part de ses réflexions sur ce que cela a fait de revenir dans le rôle huit ans après la fin de la course d’origine. « Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre, car je n’ai jamais repris un travail après autant de temps. Avoir Dexter dans un contexte complètement différent, nous verrons comment cela se sent », a-t-il déclaré. « Ça a été intéressant de comprendre comment faire ça et j’ai pensé qu’il était temps de découvrir ce qui lui était arrivé. » Dexter: New Blood fait ses débuts le dimanche 7 novembre, uniquement sur Showtime.