Le créateur de Dogecoin a vendu ses crypto-monnaies pour acheter une Civic, maintenant Dogecoin vaut plus que Honda | La technologie

Le phénomène des crypto-monnaies est difficile à expliquer. Surtout ceux de ceux qui n’ont aucune intention d’aller nulle part. Ses créateurs sont les premiers surpris.

Tout ce qui entoure le Dogecoin crypto-monnaie c’est surréaliste. De sa création à son ascension imparable, et la valeur qu’elle a aujourd’hui.

La meilleure preuve que même ses créateurs ne l’ont pas pris au sérieux est la décision prise par l’un d’eux, Billy Markus: en 2015 a vendu tout son doge, le jeton ou la devise que le Dogecoin utilise, pour acheter une Honda Civic d’occasion. Aujourd’hui, la valeur de Dogecoin dépasse celle de la société Honda.

Dogecoin C’est une crypto-monnaie née en 2013, par plaisanterie. Un ingénieur IBM nommé Billy Markus et un directeur marketing d’Adobe, Jackson Palmer, ont créé Dogecoin en utilisant le chien Kabosu du célèbre mème Internet Doge.

Dogecoin est tombé en faveur du peuple, qui a commencé à extraire la crypto-monnaie et à la négocier. Au début, sa croissance était lente, c’est pourquoi ses créateurs pensaient qu’il n’aurait pas beaucoup voyagé.

Comme Business Insider nous le dit, et le créateur de Dogecoin lui-même dans un tweet, Billy Markus a été licencié en 2015. Il a paniqué parce qu’il n’avait pas d’argent, alors vendu toutes les crypto-monnaies Doge pour acheter une Honda Civic d’occasion, dont j’avais besoin.

C’était là quand il s’est dissocié de la crypto-monnaie. L’ironie de la question est que peu de temps après, après avoir été félicité par Elon Musk, qui s’est baptisé comme Dogefather (quelque chose comme Le Parrain de Dogecoin), le Doge a commencé à augmenter son prix, dépassant 11 000% en quelques mois.

Au jour d’aujourd’hui la capitalisation de Dogecoin est de 59614 millions de dollars, selon CoinMarketCap. De l’argent avec lequel vous pourriez acheter le constructeur de la voiture Civic d’occasion que Billy Parker a achetée, la marque japonaise Honda, qui a une valeur marchande de 54 000 millions de dollars.

Ce sont des chiffres qui nous permettent d’avoir une perspective de ce que représente aujourd’hui la fièvre de la crypto-monnaie. Une monnaie virtuelle créée comme une blague par deux amis, en seulement 8 ans, vaut la même chose que l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde, avec près de 75 ans d’histoire.

Avec curiosité, Dogecoin a perdu près de 30% de sa valeur le week-end dernier, quand Elon Musk, à moitié sérieusement à moitié en plaisantant, l’a qualifié de «brouhaha», au sens d’escroquerie ou de fumée, dans l’émission de télévision SNL.

Mais plus tard, on a su que SpaceX va lancer un satellite financé par Dogecoin dans l’espace, et Elon Musk lui-même a demandé hier sur Twitter si Tesla devait accepter la célèbre crypto-monnaie, pour payer ses voitures.

Et nous ici, en utilisant des euros …