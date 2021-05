Le créateur de Dogecoin appelle Elon Musk un “ grifter auto-absorbé ” alors que le PDG de Tesla trouve DOGE “ prometteur ”

Musk a annoncé qu’il «travaillait avec les développeurs de Doge pour améliorer l’efficacité des transactions du système», alors que pendant des années, il n’y a eu pratiquement aucune activité sur sa blockchain PoW. Même le co-fondateur de Doge «n’a rien pensé» dans les 2 heures qu’il lui a fallu pour faire Doge.

Après avoir envoyé le marché du Bitcoin et de la crypto-monnaie s’effondrer, le PDG de Tesla, Elon Musk, prend maintenant de nouvelles mesures pour faire progresser Dogecoin.

Cette semaine, il a d’abord annoncé que Tesla n’accepterait pas Bitcoin comme paiement pour ses achats de voitures en raison des inquiétudes concernant «l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin».

Il a précisé que Tesla ne vendra pas de BTC et qu’ils ont l’intention de l’utiliser pour des transactions, mais uniquement lorsque «l’exploitation minière passe à une énergie plus durable».

Tout en partageant la tendance de consommation d’énergie «insensée» par Bitcoin au cours des derniers mois, Musk a déclaré qu’il continuait de croire en la crypto-monnaie, qui est une «bonne idée» et a un «avenir prometteur», simplement qu’elle ne peut pas arriver à un un coût élevé pour l’environnement, a-t-il ajouté. David Grider, stratège des actifs numériques chez Fundstrat, a déclaré:

«Il est impossible que quelqu’un qui puisse envoyer des fusées dans l’espace et concevoir une technologie de batterie plus verte ne comprenne pas le fonctionnement de l’exploitation minière Bitcoin.»

Ce dernier changement dans l’opinion de Musk sur Bitcoin a été attribué à l’implication de Tesla dans le crédit pour les énergies renouvelables (REC), et c’est là qu’il tire le plus gros de son argent.

Avant de dire: «Ne paniquez pas», Musk a en outre tenté de clarifier une fois de plus qu’il ne croyait «fermement» en la cryptographie que si elle «n’entraînait pas une augmentation massive de l’utilisation de combustibles fossiles, en particulier le charbon».

En attendant, Tesla étudie d’autres crypto-monnaies «qui utilisent <1% de l'énergie / des transactions de Bitcoin». Et il a trouvé cette alternative dans son bien-aimé Dogecoin.

Fait intéressant, DOGE est également une pièce de preuve de travail (PoW) basée sur le même mécanisme de consensus que Bitcoin. Ari Paul, fondateur de BlockTower, a déclaré:

«L’électricité n’est pas utilisée pour le traitement des transactions. Il est utilisé pour sécuriser le réseau. Doge est PoW, ce qui signifie qu’il fait face à la même dynamique de base que Bitcoin. Il utilise moins d’électricité maintenant parce qu’il est moins sûr. »

Mais Musk semble attaché à DOGE, du moins pour le moment.

«Travailler avec les développeurs de Doge pour améliorer l’efficacité des transactions du système. Potentiellement prometteur », a tweeté Musk, qui a envoyé les prix DOGE à 0,570 $. Actuellement, s’échangeant au-dessus de 0,53 $, DOGE est en baisse de 27% par rapport à son ATH il y a six jours à 0,7315 $.

Cependant, il n’y a pas de développeurs, pour l’instant, pour vous aider, et si vous demandez au co-créateur de Dogecoin, Billy Markus, il n’a que ceci à dire: «J’ai créé doge en environ 2 heures, je n’ai rien envisagé.»

Ne pas être absurdement long DOGE ici est criminel. – La future liste Coinbase le conduira pendant des semaines

– Elon passe de tweets sur DOGE à un véritable soutien

– le graphique est la configuration de rêve d’un trader technique

-le commerce est en train de grignoter des pièces comme celle-ci pic.twitter.com/rEsWff5yb1 – lumière (@lightcrypto) 14 mai 2021

Et pour des raisons évidentes, cela a pris d’assaut l’industrie de la cryptographie.

Même un autre co-fondateur de Dogecoin, Jackson Palmer, qui a quitté la crypto-monnaie il y a quelques années en disant qu’il est ridicule qu’une telle blague d’une crypto-monnaie puisse avoir de la valeur, a tiré sur Musk, l’appelant un «grifter auto-absorbé» dans un maintenant- tweet supprimé.

Alors que certains ne sont pas d’accord avec ce qui se passe avec Musk qui choisit une pièce de monnaie, d’autres sont ravis d’être à bord.

à la lumière des événements récents, il semble que j’étais sur quelque chose si le doge passait à un mécanisme de consensus respectueux de l’environnement, il gagnera continuer à gagner du terrain mémétique dans l’esprit des zoomeurs https://t.co/CmPQGscaPn – 🌚 Mewny Lau 🌝 (@ mewn21) 13 mai 2021

«Dogecoin exaspère à la fois les mandarins financiers traditionnels et les cowboys crypto. C’est de l’argent magique sur Internet sans prétention à son manque d’innovation technologique. C’est un chien mignon affiché sur un écran d’ordinateur », a déclaré Arthur Hayes, ancien PDG de BitMEX. Il ajouta,

«Il est normal que l’un des meilleurs vendeurs de l’humanité de tous les temps, Elon Musk, ait utilisé le film Dogecoin pour élucider l’absurdité de notre régime monétaire actuel.

Tout le monde échange de l’argent magique sur Internet, et «la crypto n’a rien à craindre de Doge», a déclaré Hayes. «Dogecoin est une bénédiction. Vive l’argent des chiens mignons!

Dogecoin / USD DOGEUSD

0,5317 0,1426,28 $

Volume 21,83 b Changement de 0,14 $ Ouvert 0,5317 $ Circulation 129,6 b Plafond du marché 68,91 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.