Le créateur de Fidenza NFT dénonce le copieur de Solana pour avoir volé son algorithme

SolBlocks a annoncé le lancement d’une nouvelle collection de NFT appelée SolBlocks Series I (Fidenza). L’équipe a ajouté qu’elle utilisera le même script d’algorithme utilisé par l’artiste original de Fidenza, Tyler Hobbs.

“Le thème principal derrière SolBlocks est de rendre les algorithmes d’art génératif les plus emblématiques et les plus attrayants disponibles à plus grande échelle.”

Malgré cela, SolBlocks maintient que les pièces de cette collection ne seront pas des copies des œuvres d’art Fidenza de Hobbs.

Mais étant donné le niveau élevé de copie au sein de l’industrie de la cryptographie, d’autres, y compris Hobbs, sont sceptiques quant à ces affirmations.

Que sont les NFT Fidenza ?

Les NFT de Fidenza ont récemment pris de l’importance en raison de la flambée des prix demandés qu’ils commandent désormais.

Le mois dernier, Fidenza #313 s’est vendu pour 1 000 ETH, soit 3 350 000 $ à l’époque. Le vendeur avait acheté la pièce pour 0,58 ETH (1 100 $) deux mois auparavant.

Fidenza #531 est actuellement la pièce la plus chère de la collection. Sur Opensea, il a un prix demandé de 3 500 ETH (12,6 millions de dollars). Le propriétaire l’a acheté pour 3,8 ETH le 8 juin.

La collection Fidenza a été lancée pour la première fois en juin 2021 et se compose de 999 œuvres d’art NFT différentes. Chaque pièce est créée à l’aide d’une technique algorithmique pour former des motifs uniques de rectangles et de carrés colorés qui composent le dessin.

La génération aléatoire de l’œuvre d’art ajoute un élément de mystique, qui à son tour donne à chaque pièce un attrait distinct.

Hobbs, qui a créé la gamme, est un artiste visuel basé à Austin, au Texas. Il se spécialise dans la fusion des ordinateurs avec l’art en développant des algorithmes personnalisés qui génèrent des œuvres d’art. En décrivant la collection Fidenza NFT, il a déclaré :

« Fidenza est de loin mon algorithme le plus polyvalent à ce jour. Bien que le programme reste concentré sur des courbes et des blocs structurés, les variétés d’échelle, d’organisation, de texture et d’utilisation des couleurs qu’il peut utiliser créent un large éventail de possibilités génératives.

Le créateur de Fidenza exprime son mécontentement

Dans l’espoir de saisir une partie de cette popularité, le projet en devenir SolBlocks a déclaré qu’il présentait sa propre version de Fidenza.

Bien que prétendant que chaque pièce sera nouvelle et unique, il y a toujours la particularité d’utiliser le mot Fidenza pour nommer leur collection.

Plus encore, SolBlocks a admis qu’il “utilisera également la bibliothèque de scripts Fidenza de Hobbs, sur Solana”. En d’autres termes, ils utilisent le même programme qui a généré les Fidenzas originaux en premier lieu.

Comme prévu, Hobbs n’a pas été impressionné. Il a qualifié cela de déplaisant et a demandé à SolBlocks d’arrêter.

« Non seulement c’est déplaisant, mais c’est aussi une utilisation commerciale non autorisée de mon programme. Je vous demande d’arrêter, s’il vous plaît.

À ce stade, on ne sait pas avec certitude si Hobbs dispose d’une protection IP sur le script. Mais étant donné la réponse de SolBlocks, qui s’appelle eux-mêmes des « pirates honnêtes », le script est probablement open-source.

Ce ne sont certainement pas des copies. Ils sont nouveaux, tout le monde l’a dit : nouveaux hachages = nouveaux résultats. Nous ne disons pas que nous ne sommes pas des pirates du code de Hobbs. Mais au moins, nous sommes d’honnêtes pirates. Nous avons officiellement décidé de partager une partie de tous les bénéfices avec les artistes dont nous utilisons le code. – SolBlocks (@Sol_blocks) 15 septembre 2021

