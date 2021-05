Le créateur de For All Mankind parle de ce que c’est avec Apple

Cela fait une semaine depuis la conclusion passionnante de For All Mankind saison 2 sur Apple TV +, et Space Explored a discuté avec le créateur de l’émission, Ronald D.Moore, de ce que c’est de travailler avec Apple sur la série, les progrès de la NASA sur le programme Artemis, et Suite.

For All Mankind est un drame passionnant qui se déroule dans un récit alternatif à notre propre histoire où l’Union soviétique débarque des humains sur la Lune pour la première fois en 1969. Cette spirale des décennies plus tard quand une NASA des années 1980 avec un budget presque sans fond envoie la navette spatiale non juste en orbite terrestre basse pour transporter également des fournitures et des équipages vers une base lunaire entièrement fonctionnelle.

L’émission a été créée par Ron Moore qui a commencé à écrire des épisodes pour Star Trek: The Next Generation et a continué avec la série dans Deep Space Nine et Voyager. Le fondateur de Space Explored et rédacteur en chef de ., Zac Hall, a demandé à Moore ce que c’était de travailler avec Apple sur l’une de leurs premières émissions de télévision originales.

«Fondamentalement, ils ont toujours vraiment aimé le concept de l’émission et ils ont été très coopératifs sur le plan créatif et financier, et en quelque sorte dans la publicité et le marketing et en quelque sorte dans tous les domaines. Cela a été intéressant d’être avec eux depuis le lancement du service. Maintenant, il y a quelques années et voyez-les grandir et devenir plus familiers et mettre les pieds sur eux en ce qui concerne ce qu’ils font. Mais la relation entre la production et le réseau a toujours été très solide. Et ils ont toujours aimé ce que nous faisions et excités par cette notion de sauter à travers les décennies et, vous savez, regarder la technologie évoluer est certainement un intérêt pour Apple dans ce type de format d’histoire alternative ou quelles sont les possibilités du programme spatial aurait pu être. Ron Moore, créateur de For All Mankind

Zac a ensuite posé une question sur toutes les nouvelles provenant de la NASA et du programme Artemis pour envoyer la première femme et la première personne de couleur à marcher sur la Lune au cours de cette décennie et comment cela affecte le spectacle.

Le fait que la NASA parle de retourner sur la Lune et qu’une femme de couleur ou des personnes de couleur viennent se tenir debout sur la surface lunaire est vraiment cool et excitant. C’est quelque chose dont nous parlons beaucoup dans la salle de l’écrivain et que nous regardons simplement cela se produire en parallèle avec ce que nous faisons. Et puis nous avons Persévérance sur Mars pendant que nous travaillons sur la troisième saison. Et il y a une sorte d’effet synergique, au moins psychologiquement pour nous dans la salle de l’écrivain, où c’est comme, wow, vous savez, ces choses ne se sont pas produites il y a quelques années. Le programme spatial aux États-Unis était en quelque sorte entré dans une période de jachère après les navettes, le retrait de la flotte de navettes. Et avec la station spatiale, nous n’avions même pas de moyen de mettre les Américains en orbite, sauf en utilisant des systèmes de lancement russes. Et maintenant nous sommes en quelque sorte de retour et maintenant vous avez le [Crew] Dragon capsule et SpaceX et tout cela se passe. Et donc c’est vraiment génial de faire un spectacle comme celui-ci alors que le public américain et le public mondial commencent à s’intéresser de plus en plus aux voyages dans l’espace. On a l’impression qu’il y a une excitation à des choses comme retourner sur la Lune et voir plus et l’exploration de Mars. Donc c’est très cool. C’est vraiment sympa. C’est un bon moment fortuit, c’est sûr. Ron Moore, créateur de For All Mankind

FAM travaille déjà sur la troisième saison pour Apple TV +, bien que Moore ait récemment signé un accord avec Disney pour créer des émissions de télévision exclusivement avec eux. Cela l’empêchera de continuer à travailler en étroite collaboration avec l’équipe de For All Mankind pour créer les saisons à venir, mais Moore dit que la série est entre de bonnes mains. Bien que cela puisse être une source de préoccupation pour les fans de la série, Moore a déclaré dans des interviews précédentes qu’il y avait de nombreuses saisons à planifier le scénario, donc pas besoin de s’inquiéter d’un changement radical dans la série.

For All Mankind a été l’une des premières émissions télévisées originales qu’Apple a annoncé venir sur Apple TV + et parmi les émissions phares disponibles au lancement. Avec l’annonce de la nouvelle Apple TV 4K et la conclusion de la saison 2, le moment est peut-être venu de pré-commander la dernière boîte de streaming aujourd’hui pour profiter de l’émission de la manière à laquelle elle était destinée.

