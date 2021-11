Le créateur de Gantz Hiroya Oku ne semble pas impliqué dans le film

Hollywood fait une adaptation en direct de Gantz et, selon Deadline, Julius Avery de la renommée d’Overlord dirige le projet. As tu entendu? Parce que Hiroya Oku, l’artiste manga qui a créé Gantz, ne l’avait pas fait.

Le manga Gantz d’Oku a fait ses débuts en 2000 et a été diffusé jusqu’en 2013 dans le magazine Weekly Young Jump. Il a engendré un anime, un jeu vidéo, un film japonais d’action en direct ainsi qu’une version CGI.

Comme mentionné précédemment, Deadline rapporte qu’Avery est sur le point de diriger l’adaptation; Cependant, cela n’a pas encore été officiellement annoncé. En plus de diriger le film d’horreur Overlord, Avery a également écrit et réalisé le film policier de 2014 Son of a Gun et travaille actuellement sur Samaritain, qui est basé sur les romans graphiques du même nom, et mettra en vedette Sylvester Stallone.

Ce rapport était une nouvelle pour Oku, qui a écrit sur Twitter, que c’était « la première fois qu’il en entendait parler ». (Notez que le tweet d’Oku mentionnait également que Marc Guggenheim, qui a co-créé et écrit Arrow, s’occupait du script. C’est quelque chose qu’on lui a demandé l’année dernière, et il a répondu avec un emoji chut.)

« Auparavant, j’avais signé le contrat [to make the live-action Hollywood movie], mais je ne savais pas que ça avançait », a-t-il ajouté sur Twitter.

En ligne au Japon, certains fans sont enthousiasmés par le rapport sur l’implication d’Avery, mais d’autres sont quelque peu inquiets du fait qu’il semble qu’Oku ne soit pas vraiment impliqué dans la production ou qu’il ne semble même pas savoir ce qui se passe avec ce.

En août, Oku a parlé à Crunchyroll (via CBR) de la version hollywoodienne, expliquant qu’il ne pouvait pas créer un nouvel anime Gantz jusqu’à ce que Hollywood lui rende les droits.

« Oui, je ne peux pas parler de tous les détails sur ce sujet, mais une société hollywoodienne a le droit d’adapter Gantz pour le moment, et à moins qu’elle ne nous rende les droits, nous ne pourrons pas faire non plus un anime ou une adaptation en direct du manga », a-t-il déclaré à l’époque. « C’est le type de contrat hollywoodien ; ils possèdent toutes les adaptations, y compris l’anime et l’action en direct, à l’exception des mangas.

Le contrat a été signé en 2020 et, apparemment, donne les droits à Hollywood pour au moins les quatre prochaines années.

« Je n’ai pas été mis au courant de l’évolution de l’adaptation hollywoodienne ou si elle sera réellement réalisée », a-t-il poursuivi dans son interview à Crunchyroll. « Il est probable que Covid-19 ait interrompu de nombreux nouveaux projets là-bas, et Gantz en fait probablement partie. »

« Si c’est le cas, j’aimerais récupérer les droits », a-t-il ajouté. Ou, à tout le moins, être averti de la personne qui dirige l’image.