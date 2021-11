Le créateur de Genshin Impact MiHoYo ouvre un studio à Montréal

La société de jeux chinoise MiHoYo s’installe à Montréal, au Canada.

Tel qu’annoncé par l’organisme de promotion économique Montréal International, la firme espère avoir une équipe de plus de 100 employés d’ici deux ans. Il s’agit du premier studio que MiHoYo a établi en Amérique du Nord et va créer un tout nouveau titre d’action-aventure en monde ouvert triple-A avec les autres développeurs de MiHoYo.

MiHoYo est surtout connu pour le blockbuster gratuit Genshin Impact. Ce titre a été lancé en septembre 2020 et a rapporté 100 millions de dollars au cours de ses deux premières semaines; le chiffre le plus élevé jamais enregistré pour une IP chinoise.

« Cette année marque le dixième anniversaire de miHoYo. Depuis notre création, guidés par la mission de Tech Otakus Save the World, nous avons continuellement investi dans le rendu d’animation, l’intelligence artificielle et la technologie de développement multiplateforme pour renforcer nos capacités de recherche et développement », a déclaré Forrest Liu, co-fondateur de MiHoYo.

« Nous nous engageons à publier nos jeux dans le monde entier sur consoles, PC et plates-formes mobiles, grâce à nos capacités de distribution internes florissantes. Nous avons acquis une pléthore d’expérience dans le développement et les opérations de jeux grâce à la récente sortie mondiale de Genshin Impact, que nous peut exploiter pour créer des jeux de meilleure qualité pour nos joueurs. Montréal abrite une communauté de développement de jeux florissante et est bien connue pour ses universités de classe mondiale. Nous apprécions profondément l’expertise et la créativité que l’écosystème local fournit et croyons qu’il habilitez miHoYo à créer des jeux avec leur imagination.

La région de Montréal a connu une vague de nouveaux studios au cours des derniers mois. TiMi de Tencent ouvre un bureau dans la région, tout comme le fabricant de Borderlands Gearbox.

Montréal International affirme que la scène des jeux de la région a augmenté de huit pour cent au cours de la dernière décennie.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72650/genshin-impact-maker-mihoyo-opening-montreal-studio/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));