Le créateur de « Girls Gone Wild », Joe Francis, affirme que ses filles sont portées disparues, maman inculpée

Le créateur de Girls Gone Wild, Joe Francis, affirme que ses deux filles sont portées disparues et que leur mère a été inculpée pour leur disparition. TMZ a obtenu des documents juridiques dans lesquels Francis allègue que ses enfants n’ont pas été vus depuis plus d’une semaine et que leur mère fait face à des accusations d’enlèvement au Mexique. Francis possède une grande maison près de Puerto Vallarta, au Mexique, où ses filles sont nées en 2014.

Dans les nouveaux documents juridiques, Francis affirme qu’il était censé avoir ses filles pour Noël, mais leur mère, Abbey Wilson, ne les a jamais déposées. Il déclare également que les enfants n’ont pas été vus depuis environ 10 jours. De plus, Wilson est accusée de violence familiale et les autorités n’auraient pas été en mesure de lui fournir des papiers légaux faute de pouvoir la localiser. Il est rapporté que Wilson ne vit pas dans sa résidence principale depuis six mois.

Selon les documents juridiques, Francis allègue que Wilson a fait vivre les filles avec un autre homme. Une source dit à TMZ que Wilson est accusé d’enlèvement et qu’une alerte orange est émise pour les enfants. Le point de vente a également partagé une photo de Francis et de ses filles datée de novembre. On ne sait pas si c’était la dernière fois qu’il voyait ses filles.

Selon le NY Daily News, Francis et Wilson se sont rencontrés pour la première fois en 2012, lorsqu’elle a remporté le concours « Search for the Hottest Girl in America » ​​de Girls Gone Wild, et a commencé à sortir ensemble peu de temps après. Deux ans plus tard, ils ont accueilli les filles jumelles Alexandria Claire et Athena Olivia. Les choses entre eux semblent être devenues volatiles au cours de la dernière année, Francis accusant récemment Wilson de lui avoir volé 250 000 $. Il l’a également accusée d’avoir kidnappé leurs filles, affirmant que Wilson les avait gardées loin de lui pendant six mois et avait allégué de sa part des « abus constants d’enfants ».

« Quel chercheur d’or », a-t-il précédemment écrit dans une publication Instagram. « Abbey Wilson tient mes filles en otage et essaie de me soutirer de l’argent. C’est clair et simple. Elle m’extorque de l’argent et dribbla ces mensonges sur moi dans le processus. Eh bien, cela ne fonctionnera pas. Je resterai fort et papa aura ses petites filles à la maison cette semaine. » Pour le moment, Francis n’a pas parlé publiquement de la question, le NY Daily News rapportant qu’un représentant de l’entrepreneur n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.