Le créateur de «Gossip Girl» répond à Olivia Jade après la référence au scandale des admissions à l’université ⋆ .

Le très attendu renouveau de Gossip Girl de HBO Max a été créé le 8 juillet, et alors que de nombreux fans ont partagé leurs réflexions en ligne, une personne en particulier s’est sentie explicitement interpellée par l’émission.

La téléspectatrice en question était Olivia Jade, une influenceuse de 21 ans, qui est devenue populaire grâce à sa chaîne YouTube sur le style de vie et la beauté. Jade est devenue un sujet de controverse en 2019 en raison de son lien avec le scandale des admissions à l’université. Sa mère, la star de Full House Lori Loughlin, a été inculpée et emprisonnée après avoir offert des pots-de-vin pour faire entrer ses deux filles à l’Université de Californie du Sud.

La carrière de Jade a pris un coup à la suite de la controverse, ce qui lui a valu la perte de contrats de sponsoring avec diverses marques, dont le détaillant de produits de beauté Sephora, où la jeune YouTuber avait lancé sa propre gamme de produits. Elle a également reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux, où elle a été victime de cyberintimidation.

Dans le premier épisode du redémarrage de Gossip Girl, le personnage de Luna La (Zión Moreno) fait directement référence à Jade et à la controverse sur les admissions à l’université. « Et tout ira bien tant que vous gagnerez. Olivia Jade a gagné des adeptes lorsque sa mère est allée en prison », dit-elle. Cependant, Jade a affirmé le contraire et s’est tourné vers TikTok pour remettre les pendules à l’heure.

Partageant une vidéo d’elle-même en train de regarder la scène en question, on voit Olivia secouer la tête en réponse au commentaire de Luna, qui passe à la télévision en arrière-plan. “Non, je ne l’ai pas fait”, dit-elle avant que le clip ne se coupe.

@oliviajadegno je n’ai pas le son original – Olivia Jade

La réponse de Jade n’est pas passée inaperçue auprès de l’équipe de Gossip Girl, puisque le créateur de la série Joshua Safran a répondu à l’influenceur sur Twitter. En partageant le clip TikTok, Safran a écrit : « Ok my bad. Regardez la vidéo d’Olivia Jade !”

ok mon mal. Regardez la vidéo d’Olivia Jade ! #TikTok https://t.co/7C01hi5QSY – Joshua Safran (@Anthologist) 10 juillet 2021

L’année dernière, Jade, qui compte 1,84 million d’abonnés sur YouTube et 1,3 million d’abonnés sur Instagram, a parlé à Jada Pinkett Smith lors d’un épisode de Red Table Talk de Facebook Watch, où elle a abordé les retombées du scandale des admissions à l’université. « Je me souviens avoir pensé : comment les gens sont-ils fous de ça ? Beaucoup d’enfants dans cette bulle, leurs parents faisaient des dons aux écoles et faisaient des choses qui, comme, tellement d’avantages », a-t-elle déclaré.

«Ce n’est pas juste et ce n’est pas juste, mais c’était en train de se produire. C’était normal. Mais je ne savais pas à l’époque que c’était un privilège », a-t-elle poursuivi. « Je ne veux pas de pitié. Je ne mérite pas la pitié. Je veux juste une deuxième chance d’être comme, je reconnais que j’ai foiré.