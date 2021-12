Le créateur de It’s A Sin, Russell T Davies, dénonce le cliché du « gentil » personnage gay

L’écrivain a parlé d’apporter des défauts à ses protagonistes (Photos: .)

C’est un péché Le créateur Russell T Davies a critiqué le cliché autour des » gentils personnages gays « , affirmant qu’il écrivait intentionnellement des défauts dans ses protagonistes.

L’écrivain, qui devrait prendre la relève en tant que showrunner de Doctor Who, a remporté de nombreux éloges pour son travail sur le drame de Channel 4 plus tôt cette année.

Parlant d’éviter le trope lors de la création du personnage de It’s A Sin, Ritchie, joué par Olly Alexander, il a déclaré qu’il voulait éviter de dépeindre de « gentils » personnages gays dans la série à succès.

« Son égoïsme et le fait qu’il pense qu’il est si intelligent qu’il peut sortir de n’importe quelle situation. C’est moi. Tous ses pires défauts sont les miens », a-t-il déclaré au Guardian, discutant de ses choix créatifs impliqués pour donner vie à Ritchie sur la page.

Il a ajouté: « Les gens disent souvent que mes personnages principaux sont déplaisants, et je pense: » Eh bien, je le fais exprès, parce que nous le sommes souvent. » Aimable est très facile à écrire, n’est-ce pas ?

« On a souvent le sentiment que le personnage gay devrait être le personnage gentil. Et je me dis que personne ne s’inquiète pour Tony Soprano, n’est-ce pas ? Mais les homos doivent être gentils ! J’adore l’ignorer.’

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Un incroyable 18,2 millions de téléspectateurs pour voir l’histoire de Ritchie, Jill (Lydia West) et du cercle d’amitié du Pink Palace se dérouler en début d’année sur It’s a Sin.

Le drame a suivi un cercle d’amis homosexuels qui vivent à Londres pendant la crise du VIH et du sida dans les années 1980.

Cela a également eu un impact incroyable sur la vie réelle, avec l’organisation caritative Terrence Higgins Trust qui a également annoncé le spectacle causé une augmentation de 600 % des tests de dépistage du VIH.

L’écrivain a parlé de défauts d’écriture dans son personnage (Photo : Fabio De Paola/REX/Shutterstock)

Cela vient après que l’écrivain Russell a rendu hommage à ceux qui sont morts pendant la pandémie du sida dans les années 80 alors que C’est un péché a remporté un National Television Award pour le meilleur nouveau drame.

L’écrivain a été rejoint sur scène par sa star Olly Alexandre, où il a donné un message court et doux.

Plus : Russell T Davies



Parlant de la crise du sida, Russell a déclaré: « C’est bien de dédier cela à ceux que nous avons perdus, à ceux qui ont vécu, à ceux qui ont appris et à ceux que nous avons aimés. »

Olly a déclaré que c’était un « privilège » de faire partie de la série, son premier grand rôle d’acteur.

C’est un péché est disponible en streaming sur All4.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Olly Alexander se penche sur les rumeurs de Doctor Who : « Je sais à quel point Russell T Davies est excité »



PLUS : Jodie Whittaker révèle son premier choix pour le remplacement de Doctor Who alors que Russell T Davies confirme que les auditions ont commencé





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();