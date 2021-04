Alexi Hawley servira de showrunner et de producteur exécutif, aux côtés de Noah Centineo et Doug Liman, Gene Klein et David Bartis. Le drame viendra également de Entertainment One et Hypnotic. Jusqu’à présent, personne d’autre n’est attaché à la série et on ne sait pas quand elle devrait être diffusée en première, mais plus de nouvelles sont susceptibles de venir dans les prochains mois.